清宮幸太郎等高國輝合影被網友讚爆！北海道日本火腿鬥士隊，日前宣布將在明年3月來台舉辦隊史首次的海外交流賽，今（16）日舉辦售票記者會，由火腿隊的強打清宮幸太郎，特別來台出席。清宮幸太郎雖然本次在世界12強賽出場機會較少，但在中華隊奪冠後，耐心等待高國輝合影的片段在網路上爆紅，獲得大量網友好評，對此，他受訪解釋：「因為受到他很多照顧，所以想特別跟他說聲謝謝。」
等高國輝合影被讚爆 清宮滿懷感激
中華隊在本屆世界12強棒球賽，以黑馬之姿擊敗國際賽強者日本隊，斬斷歷時7年的27連勝。不過在冠軍頒獎典禮上的一幕，意外引起台灣網友注意，那就是在日本全隊都進入更衣室後，唯獨只有清宮幸太郎一人獨自在場邊觀禮，並等到典禮結束，才上前尋找中華隊的打擊教練高國輝合影。
如此充滿運動家精神的態度，獲得許多球迷以及網友好評。清宮幸太郎在交流賽記者會後談及此事，解釋道：「因為他來鬥士隊指導了很多次，只要在日本遇到他，都會跟他打招呼，這次12強賽中，偶爾也會在賽前練習和他聊一聊，覺得受到他很多照顧，所以覺得應該找他表達一下感謝，並用合照紀念。」
12強賽是清宮幸太郎首次入選的日本武士隊，但僅獲得4場出賽，15個打席敲3安，打擊率2成，外帶2打點。關於參賽後的體悟，他說道：「沒有太多出賽機會，可能是還不夠讓教練信任，未來會繼續努力，讓教練能夠信任，並且也領悟到不要受傷真的是很重要的事。」
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中華隊在本屆世界12強棒球賽，以黑馬之姿擊敗國際賽強者日本隊，斬斷歷時7年的27連勝。不過在冠軍頒獎典禮上的一幕，意外引起台灣網友注意，那就是在日本全隊都進入更衣室後，唯獨只有清宮幸太郎一人獨自在場邊觀禮，並等到典禮結束，才上前尋找中華隊的打擊教練高國輝合影。
如此充滿運動家精神的態度，獲得許多球迷以及網友好評。清宮幸太郎在交流賽記者會後談及此事，解釋道：「因為他來鬥士隊指導了很多次，只要在日本遇到他，都會跟他打招呼，這次12強賽中，偶爾也會在賽前練習和他聊一聊，覺得受到他很多照顧，所以覺得應該找他表達一下感謝，並用合照紀念。」
12強賽是清宮幸太郎首次入選的日本武士隊，但僅獲得4場出賽，15個打席敲3安，打擊率2成，外帶2打點。關於參賽後的體悟，他說道：「沒有太多出賽機會，可能是還不夠讓教練信任，未來會繼續努力，讓教練能夠信任，並且也領悟到不要受傷真的是很重要的事。」
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