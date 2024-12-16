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▲黃小柔（上圖右）說林襄很努力了，Vicky（下圖左）也不捨她吃蟲。（圖／翻攝自綜藝玩很大）

▲黃小柔（右）在節目中控訴有2位後輩沒禮貌，網友臆測是林襄和林穎樂。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

屈中恆的老婆某位「流量女星」霸佔高鐵座位，林襄立刻被點名，雖然林襄經紀公司發表聲明否認，但事件仍未平息，過去3人一同上節目《綜藝玩很大》的片段也被演算法推上來，其中一段林襄接受吃蟲懲罰，她雖一口含進去，但最後因為受不了乾嘔，將蟲子吐出來，但她仍敬業要求蟲吃，哽咽說，「我很怕被罵。」而一旁黃小柔則替她說話，「她很努力了！」Vicky也說，「可以了啦！」被觀眾說互動另類有趣。林襄過去曾和Vicky、黃小柔等人一起登上節目《綜藝玩很大》，在懲罰環節中，林襄因為受不了蟲子的味道，乾嘔將蟲子吐出，後來因為怕被網友罵，要求重新吃，還哽咽，「我沒有公主病！我現在有點害怕都想哭。」一旁黑隊的Vicky替她說話，「可以啦，她嘴巴都在發抖了。」黃小柔也喊，「不會！她很努力！她是啦啦隊的精神。」互動看不出有異樣。回顧事件起因，黃小柔在節目《小姐不熙娣》中爆料，有次錄影搭高鐵，兩位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，但對方卻冷回她「那邊還有空位」，另外一位女星則是擺出不耐煩的神情，讓黃小柔和Vicky傻眼，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」對此，有網友懷疑黃小柔口中的流量女星，應該是曾經一起錄綜藝節目的林襄，但林襄經紀公司也發表聲明，否認是事件主角，「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題」。也有人跳出來替林襄說話，認為以林襄當紅的程度，不需要再特別「上網查詢」也應該要知道她是誰。