今天的天氣稍有回暖，但晚上將有新一波冷氣團抵達台灣，預估將一路影響到週五清晨（12/20），中央氣象署表示，本波冷氣團最冷的時段在週三深夜至週四清晨（12/18至12/19），週五白天短暫回溫，週六馬上有下一波冷氣團抵達，影響到下週一（12/23）。
🟡今天的天氣：清晨仍有10度以下低溫 入夜再一波冷氣團
12月17日今天的天氣，氣象署說明，清晨受到「輻射冷卻」影響，中部以北空曠地區仍有10度以下低溫，白天氣溫有所回升，北部在20度上下，中南部則有23至25度，不過入夜後冷氣團再襲，北台灣低溫只剩11至12度。
降雨方面，白天台灣各地多雲到晴，晚上冷氣團抵達後，基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有「局部短暫雨」的機率，降雨影響比較小。
🟡今天空氣品質
今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
🟡明天的天氣：冷氣團持續影響 週四有下雪機會
12月18日週三天氣，冷氣團影響之下，清晨氣溫依舊較低，且越晚越冷，深夜至週四清晨，中部以北低溫普遍只有11至12度，南部、東部13至15度，南投以北空曠地區，可能出現低溫約7至9度的極端低溫。週四在台灣高空有水氣通過，配合冷氣團導致的低溫，3000公尺以上高山將有機會達到下雪的條件。
🟡一週天氣：週末冷氣團更強 聖誕節也會很冷
氣象署提醒，週五白天冷氣團減弱回溫後，週六會有一波強度更強的冷空氣，實際影響還有待觀察，但氣溫預估有機會比這週末還要低，10度以下的極端低溫也會持續出現。
週六、週日水氣變多，整體降雨區域擴大，整個桃園以北、東半部都會有「短暫雨」的機率，3000公尺以上高山路面可能結冰、也有下雪機率。聖誕節左右還有一波冷空氣侵台的訊號，不過實際強度和影響有待觀察，提醒民眾要做好禦寒準備。
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12月17日今天的天氣，氣象署說明，清晨受到「輻射冷卻」影響，中部以北空曠地區仍有10度以下低溫，白天氣溫有所回升，北部在20度上下，中南部則有23至25度，不過入夜後冷氣團再襲，北台灣低溫只剩11至12度。
降雨方面，白天台灣各地多雲到晴，晚上冷氣團抵達後，基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有「局部短暫雨」的機率，降雨影響比較小。
🟡今天空氣品質
今天環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
🟡明天的天氣：冷氣團持續影響 週四有下雪機會
12月18日週三天氣，冷氣團影響之下，清晨氣溫依舊較低，且越晚越冷，深夜至週四清晨，中部以北低溫普遍只有11至12度，南部、東部13至15度，南投以北空曠地區，可能出現低溫約7至9度的極端低溫。週四在台灣高空有水氣通過，配合冷氣團導致的低溫，3000公尺以上高山將有機會達到下雪的條件。
🟡一週天氣：週末冷氣團更強 聖誕節也會很冷
氣象署提醒，週五白天冷氣團減弱回溫後，週六會有一波強度更強的冷空氣，實際影響還有待觀察，但氣溫預估有機會比這週末還要低，10度以下的極端低溫也會持續出現。
週六、週日水氣變多，整體降雨區域擴大，整個桃園以北、東半部都會有「短暫雨」的機率，3000公尺以上高山路面可能結冰、也有下雪機率。聖誕節左右還有一波冷空氣侵台的訊號，不過實際強度和影響有待觀察，提醒民眾要做好禦寒準備。