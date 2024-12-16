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▲泰國娘娘認為既然是節目名稱是《夜市王》，應該端出台灣味甜點應戰。（圖／夜市王 YouTube）

▲花園夜市端出吉拿棒，被評價為不是台灣美食，而起源地也備受討論。（圖／夜市王 YouTube）

效仿《黑白大廚：料理階級之戰》的台灣美食實境秀《夜市王》，受到觀眾熱烈歡迎，參賽店家也火速爆紅，但最新一集節目卻掀起爭議，以「甜點」進行比試，不過「甜點王」卻各自表述，紛紛端出蘋果糖、梅花糕、吉拿棒等異國美食，失去台灣風味，讓網紅評審「泰國娘娘」表示非常可惜，而人見人愛的吉拿棒究竟來自哪裡？《NOWnews今日新聞》也做了全面調查，真實起源地來自西班牙與葡萄牙，從13世紀就已經存在，而道地做法也在此公開，大家可以在家自己做！根據《夜市王》最新一集節目內容，參賽夜市將以甜點應戰，不過7間店家中卻只有一中商圈、南機場夜市、寧夏夜市、東大門夜市端出台灣特產，分別是豐仁冰、黑糖珍珠鮮奶、燒麻糬、竹筒飯，至於其他夜市則是拿出梅花糕、蘋果糖、吉拿棒。對此泰籍網紅評審「泰國娘娘」失望喊道：「可以說台灣的夜市很多元，可以吃到各式各樣的異國料理，可是我覺得我們《夜市王》的這個節目，我本來期待的是可以吃到台灣味的東西，我是覺得我今天有點吃太多異國料理，所以我覺得滿可惜的。」其實說起台灣夜市甜點，可以選擇的種類也不少，除了店家端出的豐仁冰、燒麻糬、黑糖珍珠鮮奶外，像是八寶冰、甘草芭樂、白糖粿、檸檬愛玉、春捲冰淇淋、地瓜球、燒仙草、豆花、雞蛋糕等等，數都數不清，雖然異國美食總是因為新鮮感而抓住不少老饕的味蕾，但別忘記台灣也是有許多夜市甜點非常值得一訪。事實上，相傳吉拿棒起源於葡萄牙，在13世紀時葡萄牙人因為吃了中國的油條，而啟發靈感，在學習完製作方法後回歐洲後研發出吉拿棒，還傳到西班牙去，西班牙人便加以改良，將拉出麵團的手法改為用星形噴嘴拉出，另一種說法則是由西班牙的牧羊人發明，且當時飼養的羊隻品種為Churra，就把這道點心稱為「Churros」，最終Churros跟著歐洲大移民來到了墨西哥，最後在美國大為流行。而吉拿棒在家也能自己做，雖然《NOWnews今日新聞》記者本身對甜點不是很擅長，不過研究了食譜以後發現其實也不複雜，讀者不妨在家中嘗試做出屬於自己的「台灣味」。中筋麵粉100g、水200g、糖10g、植物油最少1/4鍋、肉桂粉適量、泡打粉1g、植物油25g、鹽0.5g、白砂糖2大匙1.麵粉、泡打粉過篩混合均勻放置2.將水、植物油、糖、鹽混合均勻3.小火將第2步半成品煮至融化、微微起泡後熄火4.倒入過篩後的麵粉並混合均勻，攪拌至無粉狀的麵團即可5.麵團擠花至烘焙紙上(形狀可依個人喜好自行製作)6.取一鍋倒入植物油，小火起泡即可放入擠好的麵糰炸7.炸至兩面金黃即可起鍋，放涼後可在撒上肉桂粉或糖粉、巧克力粉