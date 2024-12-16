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▲「肉的長谷川」漢神巨蛋店，12/18-12/20推出限時3天「日本和牛漢堡排套餐」特價再加量優惠活動。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.16）

日本超人氣漢堡排名店「肉的長谷川」在今年四月首度登台後，陸續台北、新竹展店大受好評，於漢神巨蛋設立南部首店今（16）日開始試營運，並於12/18正式營運。為慶祝南部首店開幕，店內將於12/18-12/20推出限時3天「日本和牛漢堡排套餐」特價再加量優惠活動。日本超人氣漢堡排名店「肉的長谷川」由筑員屋餐飲集團引進，主打每日新鮮現做漢堡排，以黃金比例製作出肉味濃郁的和牛漢堡排，採鐵板炙烤將美味牢牢鎖住，每一口咬下都充滿迷人滋味。「肉的長谷川」高雄漢神巨蛋店12/18-12/20，點購「日本和牛漢堡排套餐」即可享有加量又特價的超級優惠，原價699元降至499元，且漢堡排的重量從180克升級至270克，讓南臺灣的饕客們品嚐到觸手可得的奢華滿足。此外，為回饋給台灣長谷川迷這一年的支持，全台所有門市則推出年末優惠活動，凡點購長谷川任一套餐，即贈beard papa’s 卡士達千層捲一份，每日限量贈送。beard papa’s 卡士達千層捲嚴選台灣雞蛋與歐洲進口奶油，打造出柔軟且層次豐富的可麗餅餅皮，內餡採用beard papa's 招牌卡士達醬，還加入香草籽增添迷人香氣，質地細膩又滑順、奶香濃郁，讓顧客在享用完美味的長谷川漢堡排過後，畫下完美句點。筑員屋餐飲集團更透露，在新的一年也將預計前往其他縣市開設分店，並會開設不同型態的「肉的長谷川」分店，目標成為台灣覆蓋率第一名的日本漢堡排品牌。