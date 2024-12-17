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MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平已寫下無數歷史性時刻，不過場外的重情重義同樣已成為他的標誌。2024年是大谷翔平的MVP賽季，他在場上的輝煌表現不僅讓球迷瘋狂，也讓教練團印象深刻。這幅畫不僅捕捉了兩人在球場上的默契，更象徵著彼此之間的友情。「大谷非常慷慨地為這幅畫簽名，這是一份我會永遠珍藏的禮物，因為它記錄了那些特別的時光。」McCullough 說道。大谷翔平在球場上的表現常常讓人讚嘆不已。McCullough 表示，他與大谷的關係不僅僅是教練與球員，更像是合作夥伴。在影片分析的過程中，兩人共同研究如何更有效地破解對手投手的牽制策略。這種雙向的學習和成長，使大谷在2024年創下了生涯新高的59次盜壘記錄，也讓McCullough 作為教練獲得了全新的視野與提升。