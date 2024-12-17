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▲粉絲截圖統神直播畫面，發現瘦下來的他有下顎線了。（圖／翻攝自PTT）

▲▼統神今年6月的照片（上），對比昨（16）日貼出來的訓練照（下），體態與臉型已經有明顯變化。（圖／統神臉書）

知名網紅「亞洲統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓即將在12月21日舉行《The Cage 拳上 2024》擂台對決，由於兩人量級不同，說好一個減肥、一個增重。如今4個月過去了，距離決戰倒數4天時間，統神消風瘦到目前剩99公斤左右，已經成功甩掉30公斤的體重，驚人毅力讓人超級佩服，瘦下來的體態更令粉絲驚呼：「當下真的完全認不出來這個人是統神」。蹦闆和統神在今年8月中敲定比賽，由於兩人體重差距超過40公斤，統神為了拿8位數出場費及贏下額外加賭的100萬獎金，開始積極減肥訓練；除了一天只吃一餐外飲食控制外，統神一個禮拜還會健身至少4天，每次2小時起跳。在高強度的訓練下，直至本月15日統神開直播，他透露自己體重已經掉到剩99.2公斤，跟巔峰期的133公斤相比，瘦了30多公斤。統神瘦一圈的照片也被截圖分享到PTT上，引發廣大網友討論，原po見狀驚呼：「當下真的完全認不出來這個人是統神，搞不好比他剛出道那時候還瘦了，稜角都跑出來了」，網友看了也紛紛留言，「這瘦子是誰啊」、「哪裡有統神，我只看到金城武」、「希望拳賽過後能夠繼續保持」、「哇靠！這憂鬱的帥臉」、「瘦下來真的超帥」、「不得不稱讚他的毅力」。事實上，統神12月4日出席記者會時就有提到，自己的理想是瘦到95公斤，他說他大學時的體重約80-85公斤，老婆「003」看到他現在瘦下來也很高興，而他當初接受拳賽挑戰除了為了賺錢就是為了減肥變得更健康。統神也否認抽脂疑雲，不過為了減肥他說自己脫水跟脫肛都願意，如果這樣還輸掉比賽，那只可能是因為血壓太高，或是蹦闆招招都有落在他的痛點上，但他推測自己贏面比較大。