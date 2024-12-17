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▲三商巧福週年慶優惠倒數2天，原汁牛肉麵、紅燒排骨飯特價只要109元。（圖／三商餐飲提供）

▲吉野家年末壓軸感謝祭！牛丼「現折20元」、外送「買一送一」。（圖／翻攝自吉野家FB）

歲末年終把握時間開吃三商巧福「原汁牛肉麵」、「紅燒排骨飯」都109元，週年慶優惠倒數2天至12月18日；吉野家壓軸感謝祭，內用或外帶牛丼系列指定商品「現折20元」，外送Uber Eats豚丼、鮮蔬豚丼「買一送一」一次整理。三商巧福週年慶優惠快截止了，即日起至12月18日剩倒數2天，「原汁牛肉麵」限時特價109元（原價165元）、「紅燒排骨飯」也只要109元（原價135元），最多現省56元。想吃飽一點還可選購「超值套餐」，開吃「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價155元（原價195元起），現省40元起。吉野家年末壓軸感謝祭，即日起至12月20日，全台門市（除古亭店/聯發科店/龍潭中科店）內用或外帶牛丼系列指定商品「現折20元」優惠：◾️牛丼（中/大/特盛）優惠價105元起◾️熔岩起司牛丼（中/大/特盛）優惠價145元起◾️泡菜溫泉蛋牛丼（中/大/特盛）優惠價135元起◾️鮮蔥溫泉蛋牛丼（中/大/特盛）優惠價135元起◾️鮮蔬牛丼（中/大）優惠價105元起◾️牛皿優惠價90元起