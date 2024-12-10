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▲三商巧福週年慶優惠，「原汁牛肉麵」、「紅燒排骨飯」都特價109元；身分證對中「33」固定連續數字免費送吃「滷香排骨」一份。（圖／三商餐飲提供）

▲「丸亀製麵」姊妹店「長田本庄軒」也有送菜優惠。（圖／記者葉盛耀攝）

三商巧福週年慶優惠開跑！今（10）日起連續9天，「原汁牛肉麵」、「紅燒排骨飯」都只要109元，還可以搭配超值套餐特價155元；雙12還加碼即日起連續3天，身分證對中「33」固定連續數字，免費送吃「滷香排骨」，超殺優惠一次整理。丸亀製麵姊妹店「長田本庄軒」新光天母、新光南西店平日限定點購任一款炒麵「免費送例湯或汽水」。全台最大牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」週年慶來了！12月10日到12月18日連續9天，開賣人氣必吃「原汁牛肉麵」限時特價109元（原價165元）、「紅燒排骨飯」也只要109元（原價135元），最多現省56元。而且三商巧福還推出「超值套餐」任你選，開吃「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價155元（原價195元起），現省40元起。迎接雙12，三商巧福還加碼12月10日至12月12日連續3天，身分證對中「33」固定連續數字（需連續，且不可跳號或交錯），持證件到門市消費任一主餐，就免費送吃「滷香排骨」一份。另外，丸亀製麵姊妹店「長田本庄軒」神戶正宗日式炒麵，慶祝新光天母、新光南西店開幕，即日起至12月13日平日限定，點購任一款炒麵「免費送每日例湯、或汽水」乙份。提醒大家，活動僅限內用、外用、外帶（外送除外）；農曆春節及特殊節日不適用。