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▲林姿佑曝光父親的追思告別式現場佈置，子女都在現場幫忙，相當溫馨。（圖／翻攝自林姿佑臉書）

資深演員，享壽85歲，今（17）日是他的告別追思會，女兒林姿佑在臉書曝光現場佈置，並表示今日心情忐忑，在父親離開的這一週學到很多，3位女兒馬不停蹄地縫蓮花被，她也透露自己唯一要求，就是在現場放爸爸第一部戲的主題曲。林姿佑昨深夜在臉書寫下，「帶著忐忑的心、今天中午12點將在台北市立第二殯儀館至真二廳舉辦爸爸的告別式！爸爸離開的這一個禮拜學習到很多事～古禮、習俗、對錯、標準、我覺得盡心做就對了，陪伴爸爸最久的大姐（姊）從一進靈堂就開始折蓮花不停歇、我們3個女兒很認真的在媽媽的帶領下很快的縫好了蓮花被。弟弟用了整整一個禮拜整理了爸爸的影片非常非常的不容易。」林姿佑也透露自己的唯一要求，「就是放上爸爸的第一部主演連續劇的主題曲、也是我小時候會唱的第一首歌曲，是我小時候爸爸一句一句教我唱的歌，4個孫子也輪流在靈堂陪伴、跟著念經學習沒有遇過的新事物、各自成長許多。」並表示父親面容安詳、溫暖，「連孫子都說阿公這樣很好、很歡喜、我相信人生圓滿不過如此。」林姿佑在12月11日證實父親死訊，表示父親因年事已高，天氣變化多端，進了醫院就沒有再出來，最後因呼吸衰竭過世。林照雄曾演過電視劇《意難忘》、《台灣靈異事件》、《濟公》等。