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▲林姿佑曝光父親的追思告別式現場佈置，子女都在現場幫忙，相當溫馨。（圖／翻攝自林姿佑臉書）

▲林照雄告別式佈置，豪氣又莊嚴。（圖／記者李欣容攝）

資深演員，享壽85歲，今（17）中午12點將在台北市立第二殯儀館至真二廳舉行告別追思會，女兒林姿佑一早忙進忙出，女婿小亮哥（本名王培芳）也在現場幫忙招呼，林姿佑表示因為父親走得突然，沒有交代遺言，她也沒有夢到爸爸。而林照雄生前就不喜歡麻煩別人，告別式也按照父親個性，一切從簡。林照雄告別式現場採用紅色布幕，下方白花綿延，家屬採用的照片是林照雄雙手揹在身後，露出和靄笑容，林姿佑和老公小亮哥以及其他家人一早就在現場忙進忙出，將父親的後事打理得相當完善，林姿佑也感嘆，因為父親走得突然，沒有交代遺言，目前也還沒有夢到爸爸。林姿佑昨深夜在臉書寫下，「帶著忐忑的心、今天中午12點將在台北市立第二殯儀館至真二廳舉辦爸爸的告別式！爸爸離開的這一個禮拜學習到很多事～古禮、習俗、對錯、標準、我覺得盡心做就對了，陪伴爸爸最久的大姐（姊）從一進靈堂就開始折蓮花不停歇、我們3個女兒很認真的在媽媽的帶領下很快的縫好了蓮花被。弟弟用了整整一個禮拜整理了爸爸的影片非常非常的不容易。」