冷氣團來襲，冬天低溫讓大家都凍到受不了，台灣不少通勤族騎車上班，機車族大嘆沒有全罩式安全帽、厚外套、圍巾、手套等全副武裝禦寒，根本不敢出門。大家熱論後真誠推薦「便宜神物」雨衣，既防風又擋雨，直呼保暖抗寒效果比羽絨衣、厚外套都強，只是恥力也要足夠才可以。
每到冬天，如何有效保暖禦寒是大家最關心的事。今年最強冷空氣來得又急又快！今（17）日晚上還要再變天，接連2波強冷空氣「氣溫可能跌破10度」，天氣轉濕冷恐達寒流等級。
網路論壇PTT一名冷到崩潰的機車族拋問：「騎車通勤的人是不是都包緊緊才敢出門？」引發熱烈迴響。不少網友附和必備全副武裝「手套、圍巾、厚外套、長褲、長袖」還要戴上口罩與全罩式安全帽，才能成功阻擋冷風直竄全身。「手套真的要戴，不然超慘」讓不少人心有戚戚焉；也有人大方分享抗寒實用建議：「一般外套外面再罩一件防風外套」。
沒想到，留言區出現擄獲眾人推薦的「便宜神物」，有網友大讚「雨衣配手套再加全罩！完美」，釣出一票回應「我只要覺得冷就穿兩件式雨衣」、「我都穿雨衣」；熱論起除了基本的防風保暖配備，雨衣簡直既防風又擋雨，直呼保暖抗寒效果比羽絨衣、厚外套都強，不少人認證「穿雨衣=無敵，只要恥力夠足」，更有深受寒害的騎車族直言：「穿雨衣哪需要恥力，不穿起來擋風會被冷到透心涼，全身抖不停」。
過去《NOWnews今日新聞》也曾報導比洋蔥式穿搭還強，「玉米式穿搭」不必再怕穿得太臃腫不好行動，活動舒適還更實用保暖。為了避免寒風刺骨，「防風」的確是保暖第一步；迎合台灣氣候不穩定，基本必備「防潑水」臨時擋雨很重要；為適應早晚溫差大「方便收納好攜帶」也「容易穿搭」應變各種造型；「可機洗、易保養」讓外套更耐穿的保暖外套5大挑選原則。
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網路論壇PTT一名冷到崩潰的機車族拋問：「騎車通勤的人是不是都包緊緊才敢出門？」引發熱烈迴響。不少網友附和必備全副武裝「手套、圍巾、厚外套、長褲、長袖」還要戴上口罩與全罩式安全帽，才能成功阻擋冷風直竄全身。「手套真的要戴，不然超慘」讓不少人心有戚戚焉；也有人大方分享抗寒實用建議：「一般外套外面再罩一件防風外套」。
沒想到，留言區出現擄獲眾人推薦的「便宜神物」，有網友大讚「雨衣配手套再加全罩！完美」，釣出一票回應「我只要覺得冷就穿兩件式雨衣」、「我都穿雨衣」；熱論起除了基本的防風保暖配備，雨衣簡直既防風又擋雨，直呼保暖抗寒效果比羽絨衣、厚外套都強，不少人認證「穿雨衣=無敵，只要恥力夠足」，更有深受寒害的騎車族直言：「穿雨衣哪需要恥力，不穿起來擋風會被冷到透心涼，全身抖不停」。
過去《NOWnews今日新聞》也曾報導比洋蔥式穿搭還強，「玉米式穿搭」不必再怕穿得太臃腫不好行動，活動舒適還更實用保暖。為了避免寒風刺骨，「防風」的確是保暖第一步；迎合台灣氣候不穩定，基本必備「防潑水」臨時擋雨很重要；為適應早晚溫差大「方便收納好攜帶」也「容易穿搭」應變各種造型；「可機洗、易保養」讓外套更耐穿的保暖外套5大挑選原則。