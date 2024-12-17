中華隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍，為全民奪得首座三大國際賽冠軍，寫下中華棒球史不朽新頁，讓威剛科技董事長陳立白，決定籌拍棒球電影《冠軍之路》，並在今（17）日舉辦電影籌拍記者會，邀請12強賽投手教練「餅總」林岳平、投手郭俊麟、陳冠宇、外野手林安可出席。記者會中，林岳平期許翻拍電影能夠展現出球迷們「沒看到的另一面」，而郭俊麟則是開玩笑推薦陳冠宇可以在電影中出演。
期盼電影捕捉場上細節 郭俊麟笑推陳冠宇出演
談到12強奪冠將被翻拍成電影的心情，林岳平在記者會中表示：「得知這消息以後，想說是不是可以從比賽中想到的點子，或是和選手的談話，把它呈現在螢光幕上，因為有些畫面在比賽中其實是看不到的，希望可以好好跟教練和選手，聊聊當下心境，把它融入電影裡。」
鐵牛棚投手陳冠宇表態認同，並說道：「像餅總說的，很多在場面上看不到的畫面，就像教練在換局中，走上來的打氣或心靈雞湯，都讓我們有更多勇氣去比賽，這都是我們私底下的互動，希望可以在電影裡呈現出來。」
最後，當球員們被問到心中是否有人適合出演電影時，郭俊麟開玩笑說道：「我推薦陳冠宇，他從高中開始就有這個天賦，因為他可以邊打擊邊哭，醞釀情緒的速度很快。」
不過陳冠宇回應道：「球都打不好了，還演戲，電影交給專業的就好。」而林安可則是推薦自家隊長陳傑憲：「他要顏值有顏值，要球技有球技，而且談吐方面也很適合。」
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談到12強奪冠將被翻拍成電影的心情，林岳平在記者會中表示：「得知這消息以後，想說是不是可以從比賽中想到的點子，或是和選手的談話，把它呈現在螢光幕上，因為有些畫面在比賽中其實是看不到的，希望可以好好跟教練和選手，聊聊當下心境，把它融入電影裡。」
鐵牛棚投手陳冠宇表態認同，並說道：「像餅總說的，很多在場面上看不到的畫面，就像教練在換局中，走上來的打氣或心靈雞湯，都讓我們有更多勇氣去比賽，這都是我們私底下的互動，希望可以在電影裡呈現出來。」
最後，當球員們被問到心中是否有人適合出演電影時，郭俊麟開玩笑說道：「我推薦陳冠宇，他從高中開始就有這個天賦，因為他可以邊打擊邊哭，醞釀情緒的速度很快。」
不過陳冠宇回應道：「球都打不好了，還演戲，電影交給專業的就好。」而林安可則是推薦自家隊長陳傑憲：「他要顏值有顏值，要球技有球技，而且談吐方面也很適合。」
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