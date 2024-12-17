新一波冷氣團即將抵達，中央氣象署發布「低溫特報」，提醒竹苗、中彰投等地，今晚至明晨（12/17至12/18），受到冷空氣搭配「輻射冷卻」影響，要留意10度以下低溫，民眾務必注意保暖，適逢下班時間，民眾務必留意自身穿搭。

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⚠️低溫特報
📍影響時間：17日晚上至18日上午
🟡黃色燈號：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣

▲中央氣象署發布「低溫特報」，提醒竹苗、中彰投等地，今晚至明（17）日清晨要留意10度以下低溫。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署發布「低溫特報」，提醒竹苗、中彰投等地，今晚至明日清晨要留意10度以下低溫。（圖／中央氣象署）
中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明就有一波較強的冷氣團來襲，氣溫一路下滑，影響到週五清晨（12/20），其中在週三深夜至週四清晨，氣溫將來到本週最低點，中部以北、宜花低溫11至13度，其它地區14至15度，中部以北空曠地區，清晨則會有10度以下的個位數極端低溫。

週五白天略微回溫，週六（12/21）迎接下一波強度較弱的冷氣團，預估最冷的時段在週日深夜至下週一清晨，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫，不過水氣較少，週末下雪機率比較低。

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