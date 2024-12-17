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▲冬至到來，營養師教大家如何將「湯圓餐」，取代原本的「正餐」。（圖／台中醫院提供）

冬至到來，民眾多會應景吃湯圓，臺中醫院營養室主任盧靜詩製作市售常見大小包餡湯圓的熱量，與白飯、青菜對照表，教大家如何將「湯圓餐」，取代原本的「正餐」。另湯圓湯頭加上老薑、紅棗與枸杞有溫補產熱效，冷冷冬至來碗暖暖湯圓，應景又禦寒。臺中醫院營養室主任盧靜詩指出，冬至過節總免不了想來碗暖呼呼的湯圓，一般常聽到營養師提醒光吃4顆甜湯圓、5顆鹹湯圓、或’40顆小湯圓，就等於1碗飯的熱量280大卡，尤其再加上甜湯或高湯、餡料的熱量，對於怕胖、三高族群、腎臟病者難免又愛又怕。所以營養師教大家「健康吃湯圓」方法，就是選擇鹹湯圓搭配蔬菜類，或選擇無包餡湯圓取代正餐全穀雜量類加蔬菜、瘦肉等煮食；另甜湯圓中的芝麻及花生湯圓含較高的糖及飽和脂肪，對於血糖及血脂高者較不建議選擇，另因磷含量也較高，腎臟病者須特別留意，洗腎者如有食用，記得與磷結合劑一起吃。另老人及小孩則建議可選小湯圓或將湯圓切小塊，小口吃，降低噎食的風險。湯圓的主要成分是糯米，不易消化，食用時應細嚼慢嚥，建議腸胃不佳及消化功能較弱者，同樣要酌量食用。值得一提的是，吃湯圓噎到不是老人跟小孩的專利，習慣囫圇吞棗「速食者」也要特別注意。臺中醫院急診室主任陳莉瑋就曾碰過一個40多歲女性上班族，因為天冷又趕時間，急著將熱湯圓吃下肚，結果不小心噎到，卡住呼吸道，自行咳嗽無效後休克倒下被送急診，經緊急使用異物夾去除卡在呼吸道的湯圓，緊急插管維持呼吸後轉送加護病房搶回一命。醫師提醒，雖然老人和小孩是最常因為吞食噎住就醫的族群，但其實現在人趕時間上班上學而，有時吃太快不小心也可能噎住無法呼吸危及生命，所以建議在進食時應將食物切小塊再入口，尤其糯米製的食品較難消化，建議淺嚐即止；萬一噎到可先試著咳嗽咳出，如無法自行咳出可由親友協助哈姆立克法急救，或立即送急診避免造成遺憾。