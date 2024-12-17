今（17）日好不容易出太陽，明（18）日冷氣團又要來了，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天的天氣受到冷氣團影響，各地氣溫越晚越冷，深夜至週四清晨（12/19）來到本週最低溫，北台灣普遍只有11至13度，最低氣溫只有8度左右，且週四水氣增多，降雨範圍擴大，高山甚至有機會下雪。
冷氣團明天報到 週三清晨至週四全台急凍
黃恩鴻說明，明天新的一波大陸冷氣團抵達台灣，清晨中部以北還是有10度以下低溫，氣象署已發布「低溫特報」，明天白天依舊偏冷，北部只有16至17度，中南部23至25度，週三深夜至週四清晨，氣溫將來到本週最低點，中部以北、宜花低溫11至13度，其它地區14至15度，中部以北空曠地區，清晨則會有10度以下的個位數極端低溫。
週四最有機會下雪 週五白天稍微回暖
黃恩鴻提及，明天降雨侷限在迎風面的「基隆北海岸、宜花及大台北」，雨勢影響不大，週四有中層水氣移入台灣，降雨範圍擴大到桃園及西半部山區，週四一整天，全台3000公尺以上高山，包括合歡山、玉山都有降雪的機會；北台灣2000公尺以上的高山，像是太平山、雪山，也都有下雪的可能，賞雪機會最大的時間點是週四清晨。
冷氣團預估影響到週五清晨（12/20），週五白天減弱後略為回溫，北部、東北部12至20度，中部12至23度，南部14至25度，東部、東南部15至23度，中南部日夜溫差大。
週六還有一波冷氣團 聖誕節前都是偏冷
黃恩鴻表示，週六（12/21）還會再有一波冷氣團接力，但強度較弱，北部、東北部13至20度，中部12至24度，南部14至26度，東部14至21度，東南部16至23度。桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨。
下一波預估最冷的時段在「週日深夜至下週一清晨（12/22至12/23）」，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫；平安夜、聖誕節冷氣團減弱，氣溫略有回升，但體感還是偏冷，下週四（12/26）還會有一波冷空氣，強度有待觀察。
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黃恩鴻說明，明天新的一波大陸冷氣團抵達台灣，清晨中部以北還是有10度以下低溫，氣象署已發布「低溫特報」，明天白天依舊偏冷，北部只有16至17度，中南部23至25度，週三深夜至週四清晨，氣溫將來到本週最低點，中部以北、宜花低溫11至13度，其它地區14至15度，中部以北空曠地區，清晨則會有10度以下的個位數極端低溫。
週四最有機會下雪 週五白天稍微回暖
黃恩鴻提及，明天降雨侷限在迎風面的「基隆北海岸、宜花及大台北」，雨勢影響不大，週四有中層水氣移入台灣，降雨範圍擴大到桃園及西半部山區，週四一整天，全台3000公尺以上高山，包括合歡山、玉山都有降雪的機會；北台灣2000公尺以上的高山，像是太平山、雪山，也都有下雪的可能，賞雪機會最大的時間點是週四清晨。
冷氣團預估影響到週五清晨（12/20），週五白天減弱後略為回溫，北部、東北部12至20度，中部12至23度，南部14至25度，東部、東南部15至23度，中南部日夜溫差大。
週六還有一波冷氣團 聖誕節前都是偏冷
黃恩鴻表示，週六（12/21）還會再有一波冷氣團接力，但強度較弱，北部、東北部13至20度，中部12至24度，南部14至26度，東部14至21度，東南部16至23度。桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨。
下一波預估最冷的時段在「週日深夜至下週一清晨（12/22至12/23）」，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫；平安夜、聖誕節冷氣團減弱，氣溫略有回升，但體感還是偏冷，下週四（12/26）還會有一波冷空氣，強度有待觀察。