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▲國門「自動通關查驗系統」，2025年元旦起申請年齡從12歲以上下修至10歲以上，身高限制也從140公分調降至120公分，出國將更便利。（圖／內政部提供）

2025年政府繼續發錢！300萬租屋族關注租屋補助政策是否能延續？內政部今（17）給答案了，宣布「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」2025年1月1日將持續辦理，預計延長至2026年，補貼戶數也從50萬戶提升至75萬戶，並承諾「修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程」。內政部今（17）公布2025元旦兩項便民新制，一是國土管理署發布的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」將延至2026年，另一則是移民署發布的「放寬自動查驗通關系統至10歲以上都可申請」。「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」部份，最早在2022年度提供50萬戶計畫戶數，該年度申請戶數約32.6萬戶，合格戶數約27.8萬戶。去年5月修正推租屋補助精進方案，從去年7月3日開始至今年12月31日止，申請年齡下修至18歲以上，就算租約缺房東身分證字號可以申請，而且從申請日開始補貼。行政院今年8月再核定修正計畫，將辦理期程延長至2026年，而且2022至2024核定戶數通通給予租金補貼，2025及2026年補貼戶數提升至75萬戶，並修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程。至於「放寬自動查驗通關系統」部份，從現行12歲以上國民才可申請，放寬至10歲以上就可申請，身高限制也從140公分以上，調降為120公分以上，同時也開放無戶籍國民可以「免許可」申請及使用自動查驗通系統，預計實施首年有43萬國民受惠。