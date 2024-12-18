今天天氣明顯出現變化，相較昨天陽光露臉、白天有些暖意，今（18）日冷氣團開始影響，各地越晚越冷，空氣品質也較差；氣象署提醒，今天深夜至明天清晨（12/19）會是本週最低溫，北台灣普遍只有11至13度，最低氣溫只有8度左右，週五（12/20）白天短暫回溫後，週六（12/21）又有另一波冷氣團。
🟡今天的天氣：北台灣整天偏涼 空氣品質較差
12月18日今天的天氣，氣象署說明，大陸冷氣團抵達台灣，清晨中部以北已出現10度以下低溫，氣象署持續發布「低溫特報」，白天北部只有16至17度，中南部23至25度，基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨。
環境部則提醒，今天東北風挾帶境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
🟡明天的天氣：冷氣團威力最強 高山有機會下雪
12月19日明天的天氣，氣象署指出，今天深夜至週四清晨，氣溫將來到本週最低點，中部以北、宜花低溫11至13度，其它地區14至15度，中部以北空曠地區則會有10度以下的個位數極端低溫，白天回溫不明顯，北部16度，中南部20至23度，全台整天都處於偏冷的環境。
週四有中層水氣移入台灣，降雨範圍擴大到桃園及西半部山區，週四一整天，全台3000公尺以上高山，包括合歡山、玉山都有降雪的機會；北台灣2000公尺以上的高山，像是太平山、雪山，也都有下雪的可能，賞雪機會最大的時間點是週四清晨。
🟡一週天氣：週末還有冷氣團 聖誕節後恐有寒流
週五白天減弱後略為回溫，週六（12/21）還會再有一波冷氣團接力，但強度較弱，最冷的時段在「週日深夜至下週一清晨（12/22至12/23）」，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫。
平安夜、聖誕節冷氣團減弱，氣溫略有回升，但體感還是偏冷，較長期的天氣預報觀測到，下週四（12/26）還有一波較強的冷空氣，現在評估達冷氣團等級，不排除挑戰寒流，但超過一週的預測不確定性大，實際影響仍有待觀察，不過體感一直偏冷是確定的事。
我是廣告 請繼續往下閱讀
12月18日今天的天氣，氣象署說明，大陸冷氣團抵達台灣，清晨中部以北已出現10度以下低溫，氣象署持續發布「低溫特報」，白天北部只有16至17度，中南部23至25度，基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨。
環境部則提醒，今天東北風挾帶境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。
🟡明天的天氣：冷氣團威力最強 高山有機會下雪
12月19日明天的天氣，氣象署指出，今天深夜至週四清晨，氣溫將來到本週最低點，中部以北、宜花低溫11至13度，其它地區14至15度，中部以北空曠地區則會有10度以下的個位數極端低溫，白天回溫不明顯，北部16度，中南部20至23度，全台整天都處於偏冷的環境。
週四有中層水氣移入台灣，降雨範圍擴大到桃園及西半部山區，週四一整天，全台3000公尺以上高山，包括合歡山、玉山都有降雪的機會；北台灣2000公尺以上的高山，像是太平山、雪山，也都有下雪的可能，賞雪機會最大的時間點是週四清晨。
🟡一週天氣：週末還有冷氣團 聖誕節後恐有寒流
週五白天減弱後略為回溫，週六（12/21）還會再有一波冷氣團接力，但強度較弱，最冷的時段在「週日深夜至下週一清晨（12/22至12/23）」，中部以北、宜花低溫13至14度，空曠地區仍要留意10度低溫。
平安夜、聖誕節冷氣團減弱，氣溫略有回升，但體感還是偏冷，較長期的天氣預報觀測到，下週四（12/26）還有一波較強的冷空氣，現在評估達冷氣團等級，不排除挑戰寒流，但超過一週的預測不確定性大，實際影響仍有待觀察，不過體感一直偏冷是確定的事。