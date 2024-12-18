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▲東方文華酒店（圖）附近豪宅，以座落在慶城街的「文華苑」最為出名，主力格局270坪，總價約5至6億元。（圖／Google Map）

▲台北市慶城街今年至今共有6筆華廈實價交易，扣除4筆特殊交易後，平均成交單價約每坪104.65萬元。（圖／內政部實價登錄）

根據內政部統計，台北市屋齡30年以上的老屋超過65萬宅，占全市房屋的超過72%，老宅比率居全台之冠。一名網友在Dcard上傳一張「破舊老房照」問說：「聽說台北人幾乎都住這種房子，真的嗎？」內行網友發現，照片中房子位在松山區、就在東方文華酒店對面、走路5分鐘到捷運，直言：「這棟超完美！」超驚人的真實房價被抖出。原PO在Dcard上分享一張台北市老宅照，標的物是7層樓高華廈，一旁緊鄰著公園綠地，發問說：「聽說台北人幾乎都住這種房子，真的嗎？」貼文引發討論，有網友反問說：「你要不要先去查一下你照片裡的破舊老房子一坪多少錢？」一票讚說「外觀舊一點，但裡面住起來舒服就好」、「傻逼才花一堆錢買公設，這房賣掉說不定可以買你心目中的新房好幾戶，但台北人才不屑」。但也有另群人不認同，反酸「看來心裡的富足，遠遠可以掩蓋一切、你眼睛看到的跟身體感受到的，好高的境界」、「破舊老房子一堆錢才是最哀傷的」、「月入20萬也不會住這種鬼屋」。不過，眼尖網友發現，照片中華廈位在松山區慶城街巷弄，對面就是5星東方文華酒店，公園綠地在隔壁，走路5分鐘到捷運站，而且台北長庚就在對面、走路不用10分鐘能到小巨蛋，直言：「」也有人看了眼睛一亮，直呼：「」、「你照片那棟是我的夢想」。台北市慶城街華廈房價有多高？記者實際上內政部實價登錄網站，查詢今年至今慶城街共有6筆華廈交易，屋齡在42至48年間，扣除4筆標記為「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易」特殊交易後，平均成交單價104.65萬元，19坪頂樓戶總價就要2100萬元。而根據樂居網資料顯示，慶城街所屬「南京復興生活圈」近年平均成交單價為每坪124.39萬元，漲幅達12.85%，新案成交單價則為每坪185.67萬元。區域內擁明星學區敦化國中小及中正國小，商場百貨有長春市場、遼寧夜市、大潤發、IKEA、微風百貨，商業及生活機能發達。