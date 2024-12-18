藝人六月和李易結婚13年，育有一雙兒女，去年開始夫妻倆盛傳婚變且分居，即便雙方均否認，但今（18）日女方又被週刊爆料3年前開始和僱來當孩子保母、年紀小自己兩輪的滑雪教練有越矩行為，彼此傳訊息「聊色」，內容露骨，對此，六月以「心情不好，和朋友嘴砲失了分寸」道歉。雖然傳出夫妻關係變質，不過一家子近日依然一起出遊過生日，看似沒有絲毫異樣。
16日，李易在粉專上傳一系列到外地度假的天倫照，一家四口入住桃園大溪某四星級飯店，幫長子「Star」慶祝9歲生日，10張照片中就有兩張全家福，六月疑似素顏入鏡，相當凍齡，難以想像已經48歲，她和李易燦笑同框，一家人和樂融融，家庭氣氛看起來很好，沒有任何異狀。
李易在配文介紹飯店設施和食物，寫下：「好不想回台北啊！希望每一次的主題我們都可以繼續參加到！真的感謝飯店團隊！給了小Star一個充滿歡樂的生日假期！」並標記老婆六月的帳號，網友留言：「幸福一家人」、「喜歡看一家人合體！」
5月底又傳婚變、分居 六月：配偶欄沒有變哦
六月和李易5月底再度驚傳分居，13年婚姻岌岌可危，當時對於婚變傳言，六月在粉專發文，強調沒有離婚，只是結婚久了，夫妻難免有齟齬，「生活照舊，一切如往常一樣，小孩大了，開始有自己想約的局，爸爸媽媽也只能帶他們分開行動，老夫老妻，常常還是會為了瑣事『摩擦生熱』！感謝各大媒體的關心，配偶欄沒有變哦！」
此外，六月澄清，與李易還同住一個屋簷下，只是最近真的比較忙，為滿足兒子、女兒各自的需求，夫妻倆必須分開行動，「雙寶爸媽應該很懂。」
貼文發布沒多久，李易在留言區放上4個舉起手臂打氣的符號、1個雙手合十的符號，回應老婆六月的發言，見到有網友點名：「被分居男不用講些什麼嗎？」李易親自回覆：「我該說什麼呢？」附上哭笑不得的表情符號，六月則連續寫下7個「哈」字。
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李易在配文介紹飯店設施和食物，寫下：「好不想回台北啊！希望每一次的主題我們都可以繼續參加到！真的感謝飯店團隊！給了小Star一個充滿歡樂的生日假期！」並標記老婆六月的帳號，網友留言：「幸福一家人」、「喜歡看一家人合體！」
5月底又傳婚變、分居 六月：配偶欄沒有變哦
六月和李易5月底再度驚傳分居，13年婚姻岌岌可危，當時對於婚變傳言，六月在粉專發文，強調沒有離婚，只是結婚久了，夫妻難免有齟齬，「生活照舊，一切如往常一樣，小孩大了，開始有自己想約的局，爸爸媽媽也只能帶他們分開行動，老夫老妻，常常還是會為了瑣事『摩擦生熱』！感謝各大媒體的關心，配偶欄沒有變哦！」
此外，六月澄清，與李易還同住一個屋簷下，只是最近真的比較忙，為滿足兒子、女兒各自的需求，夫妻倆必須分開行動，「雙寶爸媽應該很懂。」
貼文發布沒多久，李易在留言區放上4個舉起手臂打氣的符號、1個雙手合十的符號，回應老婆六月的發言，見到有網友點名：「被分居男不用講些什麼嗎？」李易親自回覆：「我該說什麼呢？」附上哭笑不得的表情符號，六月則連續寫下7個「哈」字。