藝人李易和六月（蔡君如）2011年結婚，隨後育有一雙兒女，是演藝圈中的模範夫妻檔，怎料去年起夫妻倆頻傳婚變且分居，又在今年6月傳出李易過生日老婆六月不在旁陪伴，讓他失望脫口「有喜歡的女生」，爾後六月經紀人出面表示兩人喝醉愛亂講話，夫妻感情依舊，而如今六月爆出與滑雪教練互動曖昧傳聞，使家務事又浮上檯面。回顧李易昔日在社群及節目上的言談，「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛。」似乎惆悵道出13年婚姻心聲，讓人看了不禁擔憂夫妻倆感情現況。
李易認了太快結婚 感嘆失去很多自由
李易在今年8月時登上實境節目聊到婚姻，坦言當年太快結婚，和六月的個性沒有磨合好，表示要是再選擇一次不會想生小孩，「我失去了很多的自由，當然我現在很愛我的小孩，我以前就是一個浪子，想去哪就去哪，現在有小孩沒辦法，要承擔這個責任。」同月李易的臉書也曬出惆悵文字，「逝去的感情不需要再留戀，哪怕你愛的再深、愛的再濃，會失去是因為上天看到了你的委屈，才選擇讓這緣分停止。」看來婚姻之路備受考驗。
13年婚姻顛簸 李易、六月頻傳婚變
不僅如此，李易今年6月也曾發文感性寫下，「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛。」引來外界紛紛關心，也同時讓人聯想起他就曾公開坦承，現任老婆六月不是他的理想型，當中三個擇偶條件，「身高不能低於164、年紀不能比他大、也不能是圈內人」，不巧偏偏六月都符合，似乎成了這段婚姻走得顛簸的最大導火線。
追究李易和六月家務事為何又登上媒體版面，據《鏡週刊》報導，起因於今（18）日女方被爆料3年前開始和僱來當孩子保母、小20歲滑雪教練搞曖昧，彼此互動親密還會傳露骨訊息，內容大意是自己和李易、前男友都不是很合，甚至傳出與李易擬好離婚協議，對此，六月也已道歉：「心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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李易在今年8月時登上實境節目聊到婚姻，坦言當年太快結婚，和六月的個性沒有磨合好，表示要是再選擇一次不會想生小孩，「我失去了很多的自由，當然我現在很愛我的小孩，我以前就是一個浪子，想去哪就去哪，現在有小孩沒辦法，要承擔這個責任。」同月李易的臉書也曬出惆悵文字，「逝去的感情不需要再留戀，哪怕你愛的再深、愛的再濃，會失去是因為上天看到了你的委屈，才選擇讓這緣分停止。」看來婚姻之路備受考驗。
13年婚姻顛簸 李易、六月頻傳婚變
不僅如此，李易今年6月也曾發文感性寫下，「你很愛的人，未必適合你！很適合你的人，你未必很愛。」引來外界紛紛關心，也同時讓人聯想起他就曾公開坦承，現任老婆六月不是他的理想型，當中三個擇偶條件，「身高不能低於164、年紀不能比他大、也不能是圈內人」，不巧偏偏六月都符合，似乎成了這段婚姻走得顛簸的最大導火線。
追究李易和六月家務事為何又登上媒體版面，據《鏡週刊》報導，起因於今（18）日女方被爆料3年前開始和僱來當孩子保母、小20歲滑雪教練搞曖昧，彼此互動親密還會傳露骨訊息，內容大意是自己和李易、前男友都不是很合，甚至傳出與李易擬好離婚協議，對此，六月也已道歉：「心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸。」
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