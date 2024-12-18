明星夫妻檔六月和李易結縭13年，近年盛傳分居，疑似感情變質，但雙方多次否認，怎料，今（18）日週刊爆料六月長期和僱來當小孩保母、年齡小自己20歲的滑雪教練有曖昧關係，彼此傳訊息聊不雅內容，字句露骨。其實，李易曾經和該教練同桌吃飯，時間點就在6年前錄外景節目時，爆料人表示，男教練和六月曖昧至少3年多，身邊也有正牌女朋友。
據《鏡週刊》報導，爆料人指出，與六月過從甚密的男子年約28歲，平常從事滑雪、潛水教練等工作，曾經在馬爾地夫、澳洲、日本等地任職，李易和六月2018年和節目團隊到馬爾地夫錄製《愛玩客之移動廚房》，雖然是二度蜜月，但也是六月與男教練曖昧的開始，她主動表示想簽下當時在度假村工作的男生為藝人，被婉拒後，男方回台灣擔任六月小孩的保母。
報導指出，這段曖昧關係還有一小插曲，由於六月介紹的關係，男保母打入她的交友圈，認識不少藝人，女星張文綺一度對男教練產生好感，六月甚至表示要撮合二人，而從相關跡證來判斷，六月「暈船」的時間至少已經超過3年。
5月底又傳婚變、分居 六月：配偶欄沒有變哦
六月和李易5月底再度驚傳分居，13年婚姻岌岌可危，當時對於婚變傳言，六月在粉專發文，強調沒有離婚，只是結婚久了，夫妻難免有齟齬，「生活照舊，一切如往常一樣，小孩大了，開始有自己想約的局，爸爸媽媽也只能帶他們分開行動，老夫老妻，常常還是會為了瑣事『摩擦生熱』！感謝各大媒體的關心，配偶欄沒有變哦！」
此外，六月澄清，與李易還同住一個屋簷下，只是最近真的比較忙，為滿足兒子、女兒各自的需求，夫妻倆必須分開行動，「雙寶爸媽應該很懂。」
貼文發布沒多久，李易在留言區放上4個舉起手臂打氣的符號、1個雙手合十的符號，回應老婆六月的發言，見到有網友點名：「被分居男不用講些什麼嗎？」李易親自回覆：「我該說什麼呢？」附上哭笑不得的表情符號，六月則連續寫下7個「哈」字。
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報導指出，這段曖昧關係還有一小插曲，由於六月介紹的關係，男保母打入她的交友圈，認識不少藝人，女星張文綺一度對男教練產生好感，六月甚至表示要撮合二人，而從相關跡證來判斷，六月「暈船」的時間至少已經超過3年。
5月底又傳婚變、分居 六月：配偶欄沒有變哦
六月和李易5月底再度驚傳分居，13年婚姻岌岌可危，當時對於婚變傳言，六月在粉專發文，強調沒有離婚，只是結婚久了，夫妻難免有齟齬，「生活照舊，一切如往常一樣，小孩大了，開始有自己想約的局，爸爸媽媽也只能帶他們分開行動，老夫老妻，常常還是會為了瑣事『摩擦生熱』！感謝各大媒體的關心，配偶欄沒有變哦！」
此外，六月澄清，與李易還同住一個屋簷下，只是最近真的比較忙，為滿足兒子、女兒各自的需求，夫妻倆必須分開行動，「雙寶爸媽應該很懂。」
貼文發布沒多久，李易在留言區放上4個舉起手臂打氣的符號、1個雙手合十的符號，回應老婆六月的發言，見到有網友點名：「被分居男不用講些什麼嗎？」李易親自回覆：「我該說什麼呢？」附上哭笑不得的表情符號，六月則連續寫下7個「哈」字。