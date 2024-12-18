六月傳出抓到李易外遇！藝人六月和李易結縭13年，近年屢屢被爆出夫妻失和、婚變和分居，但兩人多次否認，沒想到，今（18）日週刊爆料六月查到李易婚外情的證據，進而向小20歲男保母訴苦，六月也因此備好離婚協議書。
據《鏡週刊》報導，六月和照顧自己小孩的男保母、滑雪教練無話不談，她在調查到李易與外遇對象的親密照片後，便向男保母吐苦水，認為自己很衰，之後六月委請律師擬好一份離婚協議書，她選擇淨身出戶，李易的反應則是哭著求原諒，雙方溝通後才為孩子暫時不簽字。
去年6月中，六月和李易參加公益羽球賽，不過六月沒有跟老公李易搭檔參賽，笑說因為2人對守備位置沒有共識，其他參賽的明星夫妻幫腔，自嘲夫妻一起比賽就會吵架，六月立刻接話：「離婚協議書準備好了！」怎料，當時一句玩笑話，現在看來似乎真有其事。
曾自白後悔早婚、生小孩 李易說醉話：有很愛的女生
李易曾經在節目《花甲少年趣旅行》談到對婚姻的看法，他有感而地說：「自己年輕時太快結婚，與對方個性還沒磨合好，算是婚後才開始習慣另一半」，李易還說，如果再重新選擇一次，「我不會想要生小孩，因為我覺得小孩對我來講，失去很多時間、自由。」不過也強調現在既然有小孩就要好好照顧，也很愛自己的子女。
李易也曾在Threads上寫過，「你很愛的人，未必適合你」這句話，被網友誤以為是在說自己的感情狀態，但李易透過經紀人否認，指出是對朋友的戀情有所感觸的發言。不過，友人前陣子公開一段李易在朋友聚會上喝醉酒的影片，只見神智不清的李易突然鄭重地跟大家說：「我真的不能喝醉，我有一個很喜歡的女生，她不希望我喝醉！」
所謂的女生是指誰，大家不得而知，但李易未稱其「老婆」或是「六月」，被認為所指的女姓另有其人。對此，李易後來回應，那是今年5月大家在小琉球幫他慶生的畫面，當時自己只是講醉話，外界不用太當真。
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去年6月中，六月和李易參加公益羽球賽，不過六月沒有跟老公李易搭檔參賽，笑說因為2人對守備位置沒有共識，其他參賽的明星夫妻幫腔，自嘲夫妻一起比賽就會吵架，六月立刻接話：「離婚協議書準備好了！」怎料，當時一句玩笑話，現在看來似乎真有其事。
曾自白後悔早婚、生小孩 李易說醉話：有很愛的女生
李易曾經在節目《花甲少年趣旅行》談到對婚姻的看法，他有感而地說：「自己年輕時太快結婚，與對方個性還沒磨合好，算是婚後才開始習慣另一半」，李易還說，如果再重新選擇一次，「我不會想要生小孩，因為我覺得小孩對我來講，失去很多時間、自由。」不過也強調現在既然有小孩就要好好照顧，也很愛自己的子女。
李易也曾在Threads上寫過，「你很愛的人，未必適合你」這句話，被網友誤以為是在說自己的感情狀態，但李易透過經紀人否認，指出是對朋友的戀情有所感觸的發言。不過，友人前陣子公開一段李易在朋友聚會上喝醉酒的影片，只見神智不清的李易突然鄭重地跟大家說：「我真的不能喝醉，我有一個很喜歡的女生，她不希望我喝醉！」
所謂的女生是指誰，大家不得而知，但李易未稱其「老婆」或是「六月」，被認為所指的女姓另有其人。對此，李易後來回應，那是今年5月大家在小琉球幫他慶生的畫面，當時自己只是講醉話，外界不用太當真。