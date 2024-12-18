李易及六月（蔡君茹）2011年結婚，育有1子1女，一家四口幸福美滿，怎料去年起夫妻倆頻傳婚變且分居，而今（18）日遭週刊爆出六月疑似偷吃小20歲滑雪男教練，並與李易離婚協商中，對此，六月也初步回應致歉：「心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸」，並未多做解釋，婚變疑雲持續延燒。然而，昔日夫妻倆上談話節目的片段被挖了出來，過去六月及李易因為「照顧小孩」引發激烈衝突，李易當場對著六月怒吼：「這不是我要的生活！」掉頭走人，爭執場面全揭露。
六月、李易爆衝突 最大導火線曝光
李易及六月兩人2015年上談話節目《康熙來了》暢談夫妻相處之道話題，聊到當時結婚4年發生過最大的爭執，六月分享說，當時生產完後堅持自己帶小孩，因此都在拍戲的兩人必須輪流照顧，自己一天睡不到兩小時，而李易在一天難得的放假日不是留在家陪伴顧孩子，卻是向她提出要和兄弟打籃球、下台中玩，讓六月無奈只能摸摸鼻子接受。
六月接著透露，兒子初期經常腸絞痛，吐瀉症狀十分難帶，因此都只能以坐姿抱著入睡，搞得她身心俱疲，怎料輪到李易照顧時，因為缺乏經驗及耐心，有次直接把小孩用力地遞給六月，並烙下一句：「這不是我要的生活！」甩態走掉，讓六月忍無可忍回嗆：「小孩是你要生的，你怎麼可以這樣，你就過這種生活啊」，講完後抱著孩子回房獨自承受，兩人關係降到最冰點。
李易曾苦嘆：真的好累 六月身心俱疲
接下來，李易也在節目中解釋，坦言自己情緒失控說出狠話的原因，「那時候我在拍ON檔戲，在收尾的時候會非常非常累，真的是沒日沒夜」，並承認自己沒有太多顧小孩的經驗，夾在家庭與事業縫隙之間，讓李易直呼「可是我真的好累好累好累……」同時內心默默不解六月堅持不找保母的原因，才導致夫妻倆關係小孩產生裂痕，所幸最後雙方協商折衷方法，才讓問題得以解決。
如今六月被爆出與小20歲滑雪男教練互動曖昧，引發各界關注，夫妻倆經紀人今稍早也向《NOWnews今日新聞》回應，六月方面表示，「小月前些日子心情不太好，有吃了安眠藥可能又加上喝一點酒，和朋友間嘴砲失了分寸，沒抓好分寸，相當不好意思。」而李易方面則是有要事在身，「對不起，現在正前往記者會，你先What’s app我，謝謝關心。」究竟兩人關係現況如何，只能待當事人雙方出面澄清才能真相大白。
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李易及六月兩人2015年上談話節目《康熙來了》暢談夫妻相處之道話題，聊到當時結婚4年發生過最大的爭執，六月分享說，當時生產完後堅持自己帶小孩，因此都在拍戲的兩人必須輪流照顧，自己一天睡不到兩小時，而李易在一天難得的放假日不是留在家陪伴顧孩子，卻是向她提出要和兄弟打籃球、下台中玩，讓六月無奈只能摸摸鼻子接受。
六月接著透露，兒子初期經常腸絞痛，吐瀉症狀十分難帶，因此都只能以坐姿抱著入睡，搞得她身心俱疲，怎料輪到李易照顧時，因為缺乏經驗及耐心，有次直接把小孩用力地遞給六月，並烙下一句：「這不是我要的生活！」甩態走掉，讓六月忍無可忍回嗆：「小孩是你要生的，你怎麼可以這樣，你就過這種生活啊」，講完後抱著孩子回房獨自承受，兩人關係降到最冰點。
李易曾苦嘆：真的好累 六月身心俱疲
接下來，李易也在節目中解釋，坦言自己情緒失控說出狠話的原因，「那時候我在拍ON檔戲，在收尾的時候會非常非常累，真的是沒日沒夜」，並承認自己沒有太多顧小孩的經驗，夾在家庭與事業縫隙之間，讓李易直呼「可是我真的好累好累好累……」同時內心默默不解六月堅持不找保母的原因，才導致夫妻倆關係小孩產生裂痕，所幸最後雙方協商折衷方法，才讓問題得以解決。
如今六月被爆出與小20歲滑雪男教練互動曖昧，引發各界關注，夫妻倆經紀人今稍早也向《NOWnews今日新聞》回應，六月方面表示，「小月前些日子心情不太好，有吃了安眠藥可能又加上喝一點酒，和朋友間嘴砲失了分寸，沒抓好分寸，相當不好意思。」而李易方面則是有要事在身，「對不起，現在正前往記者會，你先What’s app我，謝謝關心。」究竟兩人關係現況如何，只能待當事人雙方出面澄清才能真相大白。