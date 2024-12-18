新一波冷氣團抵達，且強度來越強，中央氣象署發布「低溫特報」，提醒今天下午至明天晚上（12/18至12/19），受到冷空氣搭配「輻射冷卻」影響，中部以北要留意10度以下低溫，民眾務必注意保暖、留意自身穿搭。
⚠️低溫特報
📍影響時間：18日下午至19日晚上
🟡橙色燈號：新北市、基隆市、臺北市
🟡黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣
氣象署提醒，「今晚到明日清晨」和「明晚到週五清晨」，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫將有機會降到10度以下，市區低溫在12至14度，高屏及花東空曠地區低溫也會降到11至14度，市區低溫13至15度，週五白天冷氣團減弱，各地的高溫才會回升1至3度。
今明兩天基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮一帶有雨，但雨量不多，只是偶爾有小雨或飄雨，不過今晚到明天，有中高層水氣通過，中南部雲量將偏多，甚至有機會讓3000公尺以上的高山出現少量的冰霰或雪，發生結冰現象的可能性很高。
🟡低溫特報怎麼看？
📍黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
📍橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
📍紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：18日下午至19日晚上
🟡橙色燈號：新北市、基隆市、臺北市
🟡黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣
氣象署提醒，「今晚到明日清晨」和「明晚到週五清晨」，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫將有機會降到10度以下，市區低溫在12至14度，高屏及花東空曠地區低溫也會降到11至14度，市區低溫13至15度，週五白天冷氣團減弱，各地的高溫才會回升1至3度。
今明兩天基隆北海岸、大台北東側、宜蘭、花蓮一帶有雨，但雨量不多，只是偶爾有小雨或飄雨，不過今晚到明天，有中高層水氣通過，中南部雲量將偏多，甚至有機會讓3000公尺以上的高山出現少量的冰霰或雪，發生結冰現象的可能性很高。
🟡低溫特報怎麼看？
📍黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
📍橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
📍紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下