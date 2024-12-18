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▲賴正鎰說明，「中山.新松町新城計畫」以農安街、吉林路的中山賦為中心，北至民族東路、南至民權東路、東至松江路，西至新生北路的區塊。（圖／記者徐銘穗攝）

▲賴廣陽說明，11萬坪都更計畫第一階段1.1萬坪，預計在今年底前完成整合。（圖／記者徐銘穗攝）

根據內政部統計，台北市屋齡30年以上的老屋超過65萬宅，占全市房屋逾72%，老宅比率居全台之冠。鄉林建設（5531）今（18）發表，號稱台北建城百年最大都更案，預估將拆遷1.1萬戶、投資超過2200億元，初估總銷達1.4兆元，分6階段完成11坪都市更新。第一階段已整合7個街廓、1.1萬坪面積。鄉林建設透露，順利推動原因正是前案「鄉林中山賦」動工，實價最高來到一坪147萬元，地主參與都更意願暴增。今年2月，鄉林建設發表中山案首起都更案「鄉林中山賦」，花了20年整合100位地主，完成100%合意都更，基地位在農安街、吉林街口，公設比32.8%，規劃28至53坪2-3房房型，鄉林分回36戶。建案已在今年6月動工，目前已有9筆實價登錄資訊，其中，1筆店面（1+2樓）成交總價1億元，換算單價約169.9萬元。鄉林集團董事長賴正鎰指出，中山賦動工銷售後，「突然附近所有居民都跑來問，每周幾十戶主動找來簽約」，直言正是看見都更的價值，也是中山賦基地一側不參與都更的4樓頂加公寓的「教訓屋」前例太血淋淋。賴正鎰說明，這個價值是「把原來房子價值創造2-3倍、又能住新房」。鄉林建設將其稱為「中山.新松町新城計畫」。「中山.新松町新城計畫」以農安街、吉林路的中山賦為中心，北至民族東路、南至民權東路、東至松江路，西至新生北路的區塊，計畫以15年開發。賴正鎰說明，由於中山區法規只能蓋15樓、純住宅，預計將其打造成台北市最高級的純住宅區。此外，賴正鎰也說明，計畫在民權東路興建涵碧樓系列飯店。鄉林建設業務部專案經理賴廣陽說明，新城計畫堪稱是台北民間最大都更案，規劃分六區域、15年開發，「一、二區規劃為綠邸；三、四區是悠學；五、六區是藝景」。第一區1.1萬坪、地主所有權人近千人，目前已約600人完成簽約，預計在今年底前完成整合。