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▲近兩年台北億級商辦交易狀況一覽。（圖／台灣房屋提供）

台北市神秘買家11月砸5.12億現金，買下大安區屋齡超過40年的「裕台企業大樓」五樓及八樓商辦，同月內科還有兩筆商辦交易，包括圍棋基金會也無貸款以1.03億元，買下「加瑪科技中心」九樓，以及運輸物流業者砸約1.24億元，入手「里昂科技中心」三樓。 據統計，台北市今年億級商辦交易件數97件，已超過去年的93件。專家分析，政府打住不打商，「商辦已經成為資金停泊的新處去」。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年商辦市場的反應熱絡，主要有三大因素，首先是「打炒房管住不管商」，去年平均地權條例上路後，限制私法人購置住宅，但商辦並未受限，使私法人資金轉往商用不動產，加上央行限貸也以住宅為主要約束對向，對商辦的影響不大，因此商用市場發展相對穩定。其次是「海外資金解禁入市」，陳定中指出，上回美中貿易戰掀起海外資金回流潮，今年下半年，上千億銀彈陸續解禁，使商辦、廠辦市場迎來資金活水。第三，「收租重建深具彈性」，近年台北市區的老舊商辦陸續更新，使市場供給相對吃緊，租金也在供不應求的情況下走揚，帶動投報表現；加上大型商辦產權相對單純，未來整合重建的機會相對濃厚，投資人既可在短期內穩定收租，又能展望長期的更新遠景，成為資金停泊的理想去處。台灣房屋集團趨勢中心進一步統計實價登錄資料，台北億級商辦交易去年總計93件，而今年截至目前為止已有97件，顯示今年高總價商用不動產市場受到半導體、AI產業的需求帶動下，交易明顯熱絡；而總銷金額今年約274億元，較去年全年的329億元略少16.7%，不過因今年實價尚未完全揭露完畢，總銷金額仍有機會超越持續攀升。第一建經研究中心副理張菱育分析，今年台北億級商辦交易熱區集中在內湖區，有30件，因科技業有擴廠和成立企業總部的需求，而內科商辦的屋齡相較市中心新穎，且使用坪數較大，較有機會買下整棟或多層成立企業總部，買家以自用需求居多。而市中心的中山區、大安區則分別有20、13件交易，多為中高齡的舊型商辦，買方看好交通機能的地段優勢，在市中心商辦稀缺下，A級商辦租金也不斷攀升，部分案例甚至採「售後回租」方式，讓買方當現成包租公，因此成為高資產族的投資選擇之一。