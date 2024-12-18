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▲太平洋西南部島國萬那杜發生規模7.3強震，未來對太平洋地區可能有海嘯威脅。（圖／太平洋海嘯警報中心官網）

曾與台灣有短暫邦交的太平洋島國萬那杜（Republic of Vanuatu），在台灣時間17日上午9時許發生規模7.3地震，隨後又至少發生6起規模5以上餘震，當地美國大使館1樓被震垮消失，地震至少造成14人喪生、200人受傷。台灣結構技師戴雲發直言，同規模地震要是發生在台北就完蛋了。土木工程教授、內政部前部長李鴻源也曾警告，「台北若發生規模6地震，恐倒4000棟房」，建議慎重考慮遷都。根據美國地質調查局（USGS）資料，這起7.3地震震央在首都維拉港（Port Vila）以西30公里處，震源深度約57.1公里，而且在主震發生後，4小時內又發生至少6起約規模5以上餘震。一度發出海嘯警報，台灣中央氣象署昨也跟進發布「海嘯消息」，不過對台灣並無影響。全台灣目前房屋約934.3萬戶，其中超過30年以上老屋已突破500萬戶。戴雲發直言，屋齡逾30年以上的老屋，要特別留意建物安全，也就是說台灣有一半以上的房子都有具潛在危險性，一旦強震襲來，恐怕有許多房屋都將倒塌。戴雲發表示，以這次萬那杜7.3地震來說，「震央不用在台北，只要發生在東部，台北同樣岌岌可危」。他進一步說明，台北市、新北市是六都中最危險的地區，強震恐引發「盆地效應」發生，加上許多區域有土壤液化問題，可能會雪上加霜，尤其台北市老屋占超過7成，一旦發生強震，後果不堪設想。台大土木工程學系教授、內政部前部長李鴻源先前曾警告，台北若發生規模6地震，恐倒4000棟房，「萬一規模7以上地震在台北，就是徹底毀滅」，建議要慎重考慮遷都。