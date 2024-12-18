我是廣告 請繼續往下閱讀

日本今年食安問題連環爆，包含小林製藥的紅麴保健食品、知名大廠的味噌等引發風波，也引發日本社會大眾高度關注食品安全，然而近期卻有一段在社群平台上流傳的影片，內容為一名中籍人士在日本某便當工廠打工的日常，但配音口白當中卻稱「為啥不給小日本子下點藥」，引起當地政府緊急調查。根據日媒《產經新聞》報導，這段影片雖未明確說出地點，但從拍攝畫面當中的通勤環境可以看到，該名拍攝者在宮城縣仙台市某間便當工廠就業，影片內容拍攝工作日常，包含早上通勤、製作麻婆豆腐便當、午餐吃炒麵，以及下班後清潔的片段。這段長約三分鐘的影片利用中文AI配音，旁白卻出現對其餘女性或員工的品頭論足，同時還多次使用對日本人的貶義詞「小日本」，甚至在製作便當期間還邊撒調味料，邊提到「為啥不給小日本子下點藥」，另外也違反員工衛生規範，例如拉下口罩談話、用手機拍攝等，畫面傳出後令不少消費者對便當工廠的食品安全問題產生不信任與恐慌。仙台市議員伊藤優太表示，儘管尚未確認影片中聲音是否出自工廠員工，但這段影片已引發民眾恐慌，並強調市府必須採取行動，確保食品衛生及工廠規範的透明性。同時，仙台市府也指出，影片的內容可能誤導觀眾，暗示有害物質參與食品製作過程，市府官員強調，「我們不希望這類影片引起消費者對食品安全的不必要懷疑」，也表示目前正積極調查影片拍攝者是否為該工廠員工，以及是否涉及違反相關規定。伊藤議員在接受《產經新聞》採訪時進一步強調，「此事件凸顯食品安全的重要性，政府與立法機構需要共同努力，避免類似事件重演。」