冷氣團持續發威影響，中央氣象署預報員李孟軒指出，冷氣團今天晚上到明天清晨（12/18至12/19）來到本週最低溫，北台灣普遍只有11至13度，局部地區跌破10度，竹苗地區體感更只有7至8度，且水氣增多，降雨範圍擴大到桃園以北之外，3000公尺以上高山也有下雪或霧淞的機會。

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明天的天氣非常冷　賞雪熱區出爐

李孟軒說明，這波冷氣團從今天一路影響到週五清晨（12/20），今晚至明晨氣溫最低，南部低溫也只有12至14度，明天白天持續偏冷，北台灣高溫只有16度左右，其它地區則是20至25度，北部局部地區、金門有10度以下低溫，氣象署已發布「低溫特報」

明天除了氣溫偏低外，也會有中層水氣移入台灣，降雨範圍擴大到桃園及西半部山區，全台3000公尺以上高山，包括合歡山、玉山都有降雪的機會；北台灣2000公尺以上的高山，像是太平山、雪山，也都有下雪的可能，賞雪機會最大的時間點是明天清晨。

▲冷氣團影響將在今天晚上至週四清晨最劇烈，氣溫來到本週最低點。
▲冷氣團影響將在今天晚上至週四清晨最劇烈，氣溫來到本週最低點。（圖／中央氣象署）
週六冬至還有冷氣團　聖誕節天氣出爐

李孟軒表示，週五白天冷氣團減弱，清晨依舊偏冷，局部地區持續有10度以下低溫，白天北部高溫回到17至18度，其它地區20至24度。週六冬至（12/21）新一波冷氣團南下，強度比較弱一點，最冷時段在週日至下週一清晨（12/22至12/23），全台低溫12至14度，中部以北空曠地區再低1至2度。

週日、下週一白天，北部高溫仍只有15至16度，下週二平安夜（12/24）冷氣團減弱，一直到下週三聖誕節（12/25）有望回溫，下週四（12/26）後還有一波冷氣團，強度有待觀察。

降雨趨勢方面，週五水氣減少，僅基隆北海岸、宜花、大台北山區有些許飄雨，週六又轉為桃園以北、宜花有局部短暫雨，週日至下週二環境再轉乾，剩下基隆北海岸、宜花、大台北山區有局部短暫雨。

▲隨著冷氣團帶來東北風，未來一週降雨集中在北部、東北部，高山在週四有下雪機會。（圖／中央氣象署）
▲隨著冷氣團帶來東北風，未來一週降雨集中在北部、東北部，高山在週四有下雪機會。（圖／中央氣象署）

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