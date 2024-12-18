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▲今年10月至11月，台北市單價200萬以上豪宅交易，還有富邦藝庭及鑄慕。（圖／實價登錄網站）

央行9月19日第七波信用管制，豪宅最高只能貸款3成，不過，口袋超深的台北人沒因此縮手，統計打房後至11月、2個多月間，台北市就出現16筆單價200萬以上的豪宅實價交易，其中位在大安區信義路四段上的都更案「吾雙」就占了13筆，最高成交單價為31樓頂樓戶的每坪220.8萬元，最高總價1.64億元，躋身台北市新兩百萬建案行列。「吾雙」位於信義路四段與光復南路口，地段上鄰近信義計畫區，屬於都更推案，此次實價一口氣揭露30戶，成交時間都在今年9月23日以後，高樓層31樓成交單價最高每坪220.8萬元，目前揭露最低單價6樓，每坪171萬元，總價最高是30樓的1.64億元。此外，實價登錄揭露，今年10月至11月，台北市單價200萬以上預售豪宅交易，還有大安區「富邦藝庭」2戶、「鑄慕」1戶，單價在每坪200.3萬至218.5萬間，以「富邦藝庭」22樓戶成交單價218.5萬元最高，而鑄慕單價202.2萬元，但24樓頂樓戶、總坪63.5萬，成交價破億元。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市市中心的大面積土地相當稀有，該案經過多年整合相當不容易，基地又是臨兩條大馬路，算是相當稀有的產品，雖然央行對於豪宅產品房貸限制嚴格，但基本上購買的以高端客戶為主，從實價揭露狀況來看，個案仍穩定銷售，受到影響程度相對有限。曾敬德指出，雖然央行第七波管制上路後預售揭露量大減，不過有特色賣點的個案，仍夠維持穩定的銷售成績，只不過投資退場自用理性購屋狀況下，預售案的銷售期已經都普遍拉長，回歸到較正常的市況。