台灣進入大地震時代，經濟部地質調查及礦業管理中心17日公告3處活動斷層地質敏感區，包含台南「口宵里斷層」、南投「初鄉斷層」及台東「利吉斷層」，當中以初鄉斷層總長19.8公里、面積6平方公里範圍最大。地震專家郭鎧紋指出，這3條斷層中以初鄉斷層最危險，根據發震機率圖資料，未來50年發生地震矩Mw規模6.0的機率是37%。
目前全台共36條活動斷層，以區域劃分，北部有4條斷層、中部9條、南部15條、東部則有8條。地質調查及礦業管理中心17日公告口宵里斷層、初鄉斷層及利吉斷層等3處活動斷層地質敏感區。想了解住家是否在斷層周圍，可點此前往查詢。
🟡 口宵里斷層
範圍位於台南市境內，通過台南市楠西區、玉井區及左鎮區，總長約18公里，總面積約5.5平方公里。
🟡 利吉斷層
範圍位於台東縣境內，通過台東縣鹿野鄉、卑南鄉、延平鄉與臺東市，總長約15.6公里，總面積約4.8平方公里。
🟡 初鄉斷層
範圍位於南投縣境內，通過南投縣中寮鄉、集集鎮、鹿谷鄉與竹山鎮，總長約19.8公里，總面積約6平方公里。
郭鎧紋指出，上述3條斷層中，初鄉斷層比較危險，其北段由中寮鄉向南延伸，在竹山附近併入車籠埔斷層，「車籠埔（斷層）921動過，相關區域也都有地震在活動」，根據發震機率圖資料，未來50年發生地震矩Mw規模6.0地震的機率是37%，要特別注意。
至於口宵里及利吉斷層，郭鎧紋表示，其和發震機率圖斷層位置與命名不太一樣，比對兩者位置，口宵里鄰近的新化斷層，未來50年發生Mw規模6.4地震的機率的機率是10%，另利吉鄰近的鹿野斷層Mw規模6.2地震的機率的機率則是<1%。
郭鎧紋指出，上述3斷層都位處偏鄉，沒有大型開發案，人口也不密集，民眾不用過於擔心。不過，他也提醒，「住在斷層上面當然會比較危險」雖然斷層不是說動就動，但故意買在斷層帶附近不是太明智的選擇。
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🟡 口宵里斷層
範圍位於台南市境內，通過台南市楠西區、玉井區及左鎮區，總長約18公里，總面積約5.5平方公里。
🟡 利吉斷層
範圍位於台東縣境內，通過台東縣鹿野鄉、卑南鄉、延平鄉與臺東市，總長約15.6公里，總面積約4.8平方公里。
🟡 初鄉斷層
範圍位於南投縣境內，通過南投縣中寮鄉、集集鎮、鹿谷鄉與竹山鎮，總長約19.8公里，總面積約6平方公里。
郭鎧紋指出，上述3條斷層中，初鄉斷層比較危險，其北段由中寮鄉向南延伸，在竹山附近併入車籠埔斷層，「車籠埔（斷層）921動過，相關區域也都有地震在活動」，根據發震機率圖資料，未來50年發生地震矩Mw規模6.0地震的機率是37%，要特別注意。
至於口宵里及利吉斷層，郭鎧紋表示，其和發震機率圖斷層位置與命名不太一樣，比對兩者位置，口宵里鄰近的新化斷層，未來50年發生Mw規模6.4地震的機率的機率是10%，另利吉鄰近的鹿野斷層Mw規模6.2地震的機率的機率則是<1%。
郭鎧紋指出，上述3斷層都位處偏鄉，沒有大型開發案，人口也不密集，民眾不用過於擔心。不過，他也提醒，「住在斷層上面當然會比較危險」雖然斷層不是說動就動，但故意買在斷層帶附近不是太明智的選擇。