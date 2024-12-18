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2025年台灣房價會跌嗎？商總榮譽理事長、鄉林集團賴正鎰預估。不過，他認為量縮是好事，直言「（先前）量太大了，房子太好賣了，大家都用搶的」。適度冷靜有助房市正向發展。至於周四將登場的央行第4季理監事會議是否會祭出第八波信用管制再打房？他則認為央行恐怕不會繼續出重手了。展望2025房市，賴正鎰表示，他預估預售市場明年總銷量會下降30%，今年預估值有2兆2000億，明年大幅萎縮，「（總銷量）我預估可能在1.7兆」。賴正鎰進一步說明，尤其是桃園以南推案會大幅萎縮，但台北跟新北會維持，「因為台北跟新北這次的漲幅是比較有限、比較低的」。他說，20年前曾在新北新莊推案「鄉林淳青」，「新莊我以前曾經賣（1坪）63萬 ，現在也只不過回到70多萬嘛，那是20年前喔，大概增加20~30%」。不過，賴正鎰指出，從桃園以南房價大概都是上漲300%，似乎是過高，照理講會有調適期，因此預估明年量會大幅萎縮、量縮30%。他坦言：「量縮其實是好事！（先前）量太大了，房子太好賣了，大家都用搶的。」至於房價是否會調降？賴正鎰認為，「蛋黃區房價不會動，但蛋白區有可能會微幅的下跌」。他進一步說明，他指的蛋黃區就是老市區，「蛋白區簡單講，就像台南善化就是蛋白區，台積電都炒到那邊去」，認為蛋黃區應該是維持穩定，高雄也一樣。此外，央行將在周四舉辦第四季理監事會，是否祭出第八波信用管制？賴正鎰認為，央行恐怕不會繼續出重手，也直言打房前房價漲得太離譜，第七波打房確實讓房市進入冷靜期，繼續出重手，可能會錯殺無辜。