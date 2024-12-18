黃小柔和Vicky先前在節目《小姐不熙娣》爆料，2名人氣女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，要她們去坐其他地方，讓Vicky氣到血壓飆升，事後網友瘋猜那2名女星為林襄和林穎樂，隨著風波越演越烈，兩人也急忙撇清，沒想到今（18）日事態大逆轉，黃小柔突然承認自己的爆料對象就是林襄和林穎樂，不過並不是搭乘的並不是高鐵，而是台鐵。對此林襄的經紀公司也終於發聲回應：「未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。」
「讓位風波」不斷延燒，儘管林襄和林穎樂已經澄清不是自己，網友卻轉向攻擊黃小柔、Vicky，認為她們爆料說一半，導致林襄和林穎樂被誤會，要求她們道歉。對此黃小柔今天下午無預警發文，點名林襄和林穎樂就是那2位不讓位的女星，「這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位。」並強調自己句句屬實，風波瞬間逆轉，讓不少網友相當震驚。
對此林襄的經紀公司表示：「林襄當天是配合製作單位拍攝需求先與其他藝人朋友會合，並按照工作人員的指引上車，在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。若林襄當下有被告知座位另有安排或需求，也一定秉持禮貌與尊重全力配合，這是她對待工作及同仁的一貫態度，與林襄共事過的人必然能感受到她的真誠，以及對工作的全心投入。」
最後經紀公司也表示不會再針對該起事件做出任何回應：「至於該事件的討論，實已耗費過多媒體版面及公共資源，甚至出現諸多謾罵、有損名譽等非事實及不理性言詞，而為免造成更多紛擾，我們不再就此事發表任何回應，謝謝大家。」
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對此林襄的經紀公司表示：「林襄當天是配合製作單位拍攝需求先與其他藝人朋友會合，並按照工作人員的指引上車，在車上與拍攝過程中，未曾被告知坐錯位子或需要更換座位的需求。若林襄當下有被告知座位另有安排或需求，也一定秉持禮貌與尊重全力配合，這是她對待工作及同仁的一貫態度，與林襄共事過的人必然能感受到她的真誠，以及對工作的全心投入。」
最後經紀公司也表示不會再針對該起事件做出任何回應：「至於該事件的討論，實已耗費過多媒體版面及公共資源，甚至出現諸多謾罵、有損名譽等非事實及不理性言詞，而為免造成更多紛擾，我們不再就此事發表任何回應，謝謝大家。」