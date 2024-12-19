你家是6樓以上的公寓或華廈社區嗎？國土管理署宣布，6樓以上集合住宅2025年元旦起，將納入公共安全申報範圍，建物所有權人（管委會）或使用人應每4年進行申報，如果沒有按時申報，依《建築法》規範，將面臨6萬至30萬罰款。
🟡 集合住宅大樓公安申報頻率
◾16樓以上：每2年申報1次
◾8至15樓：每3年申報1次
◾6至7樓：每4年申報1次（2025年1月1日起）
🟡 集合住宅大樓公安申報檢查項目
◾直通樓梯
◾安全梯
◾避難層出入口
◾昇降設備
◾避雷設備
◾緊急供電系統
🟡 未依規定申報罰則
◾《建築法》第91條第1項：裁罰6-30萬元罰鍰
◾公寓大廈管理條例 第48條第4款：裁罰1-5000元罰鍰
國土管理署進一步說明，現行集合住宅公安檢查項目重點為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等6大項，考量集合住宅人員進出相較單純，該6項有可能因為人為違規或設施維護失常，因此列入年度公安檢查項目。
一般常見外開防盜鐵門是否會妨礙樓梯避難，正是公安檢查重點之一，目的是為確保民眾進到樓梯空間避難時，逃生動線應該維持安全順暢無阻礙，以確保民眾生活空間與環境安全。
此外，國土管理署也提醒，11樓以上危險建物必須在2年內成立管委會，依據公寓大廈管理條例規定，地方政府應針對11樓以上建築物逐案進行清查，只要「防火避難設施」或「消防安全設備」中有一項檢(複)查不合格，即屬有危險之虞的公寓大廈，並要求一律在2年內成立管委會，若逾期未成立，可按戶裁罰最高20萬元罰鍰，也就是說如果社區有100戶，最高罰2000萬元，並要求限期改善，未改善的話還可按次處罰。
資料來源：內政部國土管理署、臺北市建築管理工程處
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◾16樓以上：每2年申報1次
◾8至15樓：每3年申報1次
◾6至7樓：每4年申報1次（2025年1月1日起）
🟡 集合住宅大樓公安申報檢查項目
◾直通樓梯
◾安全梯
◾避難層出入口
◾昇降設備
◾避雷設備
◾緊急供電系統
🟡 未依規定申報罰則
◾《建築法》第91條第1項：裁罰6-30萬元罰鍰
◾公寓大廈管理條例 第48條第4款：裁罰1-5000元罰鍰
國土管理署進一步說明，現行集合住宅公安檢查項目重點為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統等6大項，考量集合住宅人員進出相較單純，該6項有可能因為人為違規或設施維護失常，因此列入年度公安檢查項目。
一般常見外開防盜鐵門是否會妨礙樓梯避難，正是公安檢查重點之一，目的是為確保民眾進到樓梯空間避難時，逃生動線應該維持安全順暢無阻礙，以確保民眾生活空間與環境安全。
此外，國土管理署也提醒，11樓以上危險建物必須在2年內成立管委會，依據公寓大廈管理條例規定，地方政府應針對11樓以上建築物逐案進行清查，只要「防火避難設施」或「消防安全設備」中有一項檢(複)查不合格，即屬有危險之虞的公寓大廈，並要求一律在2年內成立管委會，若逾期未成立，可按戶裁罰最高20萬元罰鍰，也就是說如果社區有100戶，最高罰2000萬元，並要求限期改善，未改善的話還可按次處罰。
資料來源：內政部國土管理署、臺北市建築管理工程處