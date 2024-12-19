女星黃小柔昨（18）日發文承認，她和屈中恆老婆Vicky在節目上爆料的搶座位流量藝人就是指當紅啦啦隊女神林襄、林穎樂，林襄隨後正面回應，表示沒有被告知坐錯位子，事件真相成「羅生門」。但有網友觀看發生爭議的外景節目《綜藝玩很大》，發現黃小柔該集錄影時有請隊友喝西瓜汁，同隊的KID、陳奕都有表態，唯獨林襄從頭到尾都沒說謝謝，甚至沒正眼看黃小柔，讓不少網友再抨擊她：「禮貌去哪裡了？」
黃小柔請客西瓜汁 林襄「沒道謝」遭放大檢視
黃小柔和Vicky不滿被佔座位事件發生在1年前外景節目《綜藝玩很大》上，當時眾人搭新自強號赴花蓮錄影，林襄和黃小柔還被分到同一隊「黃隊」。後來幾人因玩遊戲輸了，需騎單車遊花蓮28公里，黃小柔在途中因受傷獲得搭車的機會，其餘3人只能將她的份一起騎下去，黃小柔因愧疚中途下車買西瓜汁給隊友補充體力、解渴，當時的畫面也被觀眾放大解讀。
只見黃小柔買完飲料，迎面騎來的KID開心直呼：「西瓜汁可以欸」，陳奕接過飲料後也大讚：「感覺在天堂」，只有林襄默默喝著飲料完全沒跟黃小柔對眼或表示感謝。後來幾人要繼續騎車上路，黃小柔主動說：「我幫你拿」，接過KID手中的西瓜汁，林襄聞言也伸手把飲料遞過去，讓黃小柔拿著，同樣沒說任何謝字，畫面曝光後再度引發熱議。
有網友傻眼直呼：「之前看過沒覺得怎樣，現在看一整個很火，真是禮貌去哪裡了」、「我是看新聞來的，小柔買飲料給黃隊，只有林小姐沒說謝謝」。但也有人幫林襄緩頰：「這還好吧！看那一段，大家都很累了，接過飲料想先趕快喝，可能一時忘記，不用放大檢視吧」、「看了影片，3個人都沒說『謝謝』啊」、「這也要吹毛求疵？在那麼累的狀態下，閃神而已」。
《玩很大》、吳宗憲接連發聲！不清楚情況緩頰誤會罷了
而針對目前吵得沸沸揚揚的佔位爭議，《綜藝玩很大》所屬的製作單位好看娛樂副總王貞妮昨日也有發聲表示：「我們的回應就跟先前告知大家的一樣，藝人都是坐定後，工作人員才上去拍攝，所以沒有人看到也不清楚他們藝人坐定前的狀況。」
節目主持人吳宗憲也分享自己的看法，認為只是無心之過、可能有點誤會罷了，他也跟大家分享經驗談：「在藝能界裡面還是有所謂的排資論輩，晚輩和前輩之間的相處，確實有一些必須要注意的『眉角』，而偏偏演藝圈卻也有『沒有誰最紅，只有誰當紅』的潛規則」，盼雙方早日解開誤會，風波盡快落幕。
完整爭議時間軸請點：林襄佔位事件懶人包！黃小柔一席爆料引發口水大戰
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃小柔和Vicky不滿被佔座位事件發生在1年前外景節目《綜藝玩很大》上，當時眾人搭新自強號赴花蓮錄影，林襄和黃小柔還被分到同一隊「黃隊」。後來幾人因玩遊戲輸了，需騎單車遊花蓮28公里，黃小柔在途中因受傷獲得搭車的機會，其餘3人只能將她的份一起騎下去，黃小柔因愧疚中途下車買西瓜汁給隊友補充體力、解渴，當時的畫面也被觀眾放大解讀。
只見黃小柔買完飲料，迎面騎來的KID開心直呼：「西瓜汁可以欸」，陳奕接過飲料後也大讚：「感覺在天堂」，只有林襄默默喝著飲料完全沒跟黃小柔對眼或表示感謝。後來幾人要繼續騎車上路，黃小柔主動說：「我幫你拿」，接過KID手中的西瓜汁，林襄聞言也伸手把飲料遞過去，讓黃小柔拿著，同樣沒說任何謝字，畫面曝光後再度引發熱議。
有網友傻眼直呼：「之前看過沒覺得怎樣，現在看一整個很火，真是禮貌去哪裡了」、「我是看新聞來的，小柔買飲料給黃隊，只有林小姐沒說謝謝」。但也有人幫林襄緩頰：「這還好吧！看那一段，大家都很累了，接過飲料想先趕快喝，可能一時忘記，不用放大檢視吧」、「看了影片，3個人都沒說『謝謝』啊」、「這也要吹毛求疵？在那麼累的狀態下，閃神而已」。
《玩很大》、吳宗憲接連發聲！不清楚情況緩頰誤會罷了
而針對目前吵得沸沸揚揚的佔位爭議，《綜藝玩很大》所屬的製作單位好看娛樂副總王貞妮昨日也有發聲表示：「我們的回應就跟先前告知大家的一樣，藝人都是坐定後，工作人員才上去拍攝，所以沒有人看到也不清楚他們藝人坐定前的狀況。」
節目主持人吳宗憲也分享自己的看法，認為只是無心之過、可能有點誤會罷了，他也跟大家分享經驗談：「在藝能界裡面還是有所謂的排資論輩，晚輩和前輩之間的相處，確實有一些必須要注意的『眉角』，而偏偏演藝圈卻也有『沒有誰最紅，只有誰當紅』的潛規則」，盼雙方早日解開誤會，風波盡快落幕。
完整爭議時間軸請點：林襄佔位事件懶人包！黃小柔一席爆料引發口水大戰