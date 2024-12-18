黃小柔日前上節目爆料，之前為錄製外景節目搭乘高鐵，兩名20多歲、高流量女星一起坐在對號座位上，其中一人霸佔居中恆老婆Vicky的座位，兩女態度不佳，讓她和Vicky不敢恭維，網友循線臆測是啦啦隊女神林襄、林穎樂，但雙方皆發聲否認，Vicky甚至還和網友對罵，但始終不公布佔位者身分，事件延燒4天，今（18）日黃小柔終於鬆口暗指的當事人即為「小龍女」林襄和「樂天女孩」林穎樂，《NOWnews今日新聞》透過時間軸整理懶人包，帶您了解整起風波的來龍去脈。
12月14日，小S主持的節目《小姐不熙娣》上架某集片段，來賓黃小柔爆料，某次和Vicky為錄影搭高鐵，同集2位後輩女星已經坐在位置上，不過其中一位坐到Vicky的對號座位，Vicky禮貌告知對方，坐錯位置的女星雙腳放在前方椅子，正在滑手機的她，頭也沒抬，只冷冷地回說：「那邊還有空位啊！」她旁邊的女星也擺出煩躁的表情，讓黃小柔和Vicky錯愕又生氣，認為現在年輕人怎麼會如此沒禮貌。後來，黃小柔上網查詢佔位女星身分才恍然大悟，「我懂了！她們現在是可以這麼的跩啦」、「刷新我三觀欸！」Vicky補充：「流量很大！」
影片曝光後，不少網友依據線索，推敲出黃小柔所述的佔位事件，應該是遊戲外景節目《綜藝玩很大》去年赴花蓮錄製的單元內容，該集來賓恰好有黃小柔、Vicky、林襄、林穎樂、陳奕、葛兆恩等人，網友在各大社群平台議論紛紛，「只能說，藝人們的形象就是被包裝出來的」、「我第一個想到的也是她！不意外」，但也有人認為可能是雙方發生誤會，或是該女星本來就不是林襄。
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12月15日，林襄所屬的經紀公司莉奈文創發聲明澄清，林襄過去從來沒有被一起出外景節目的藝人徵詢讓座，因此對於任何的影射、網友揣測和批評，他們不隨之起舞，也安撫林襄專注在工作上就好，但也強硬表示，不會放任所有侵害自家藝人名譽的行為。
莉奈文創強調：「這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛，未來任何對於本公司藝人之不實影射及妨害名譽等言論，本公司亦將透過法律途徑，捍衛藝人權益。」
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同日，林襄轉發經紀公司聲明後，首度發文吐露心情，本人在IG限時動態上傳一盒馬卡龍點心的照片，配文寫下：「我需要一些多巴胺！」意指必須淺嚐甜食，讓自己的大腦神經產生正面、快樂的物質，進而平復負面情緒，而她同步在Threads分享同張照片，再度表示：「今天突然好想吃馬卡龍！」大批粉絲看到後湧入留言送暖。
12月16日，高鐵佔位事件越演越烈，有疑似林襄、林穎樂的粉絲到Vicky粉專質問，飆國罵開嗆她為賺通告費傷害無辜，認為Vicky和黃小柔至今不說明事件全貌，任由網路帶風向，讓兩位女生遭受網路暴力，要求兩人出面道歉，Vicky反問誰無辜，「如果你真相信她，你不會出現在這裡」、「你是不是應該去找那些覺得是她們的網友？！你有本事去挺到底！到我這裡發什麼瘋！」
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同日，網友依舊緊咬林襄疑似就是佔位者，留言質疑她聲明中一句「印象中沒有這件事」說得不夠清楚，要她「選擇回應就回應清楚」，林襄終於不再隱忍，以41字寫道：「我沒有跟前輩們一起搭高鐵（錄外景是搭台鐵）也未曾被提醒坐到別人的位子，還需要什麼細節嗎？」
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同日，眼見事件不斷延燒，《綜藝玩很大》好看娛樂副總王貞妮出面還原當時狀況，她表示：「節目是在藝人都坐定後才開始拍攝流程，在拍攝過程中，沒有發生任何衝突或是不高興的地方。而且花蓮那一集玩很大，已經是1年多前的播出內容了。」更直言不清楚黃小柔和Vicky的控訴是否和節目有關。
12月18日，黃小柔透過臉書、IG、Threads還原事件經過，證實爆料對象即是林襄及林穎樂，首先澄清她們確實不是搭乘高鐵，而是台鐵普悠瑪號，「因為當下只想形容事件，而不是針對個人行為，所以沒有鉅細靡遺的敘述整個事件發生而造成大家誤會，在此跟大家道歉。」
黃小柔表示，當天跟Vicky上車後，發現Vicky的位子已有人入坐，兩人上前詢問時，該乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭，直接叫Vicky去坐她的座位，隨即低頭滑手機不再理會，「當下我確實有被這突如其來的無視嚇到，最後經由了解才知道佔位的人是林襄與穎樂（是其中一位坐到Vicky姐的位置）」、「句句屬實，絕無虛言」，並為風波造成社會紛擾致歉，未來不會對此事再做回應。
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莉奈文創強調：「這些企圖帶風向、不實影射的言行，對於藝人之形象及工作均造成負面影響，請勿再以訛傳訛，未來任何對於本公司藝人之不實影射及妨害名譽等言論，本公司亦將透過法律途徑，捍衛藝人權益。」
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