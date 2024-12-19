啦啦隊女神林襄、林穎樂遭女星黃小柔點名就是搭車坐到屈中恆老婆Vicky位置的人，但林襄表示她沒被告知坐錯位子或是需要讓坐，兩方說法都有人挺。資深媒體人羅友志見狀也在昨（18）日深夜發文表達自己的看法，他認為：「這代年輕人或許無禮，但是『拗』真不是她們的作風，林襄既然說『沒被告知位子被佔』，前輩們，就該放手了」，羅友志更直言演藝圈亂象不比政論節目，他也曾在節目上被老名嘴教訓，所以很懂林襄現在處境。
羅友志談通告爭議：很懂林襄現在處境
羅友志昨日晚間在自己的粉專發文，談到這次林襄遭炎上的佔位爭議，勸前輩們應該放手，因為「拗」真的不是年輕人的作風。羅友志更說自己上過不少節目，上通告的心態他也能揣摩一二，「有的人『很真』，知無不言，言所當言。有的人『半真』，大概知道，依稀記得，講對的一半，說那不對的一半。『沒幾句真話』這種人不多，還是有」。
羅友志此言似乎在暗指黃小柔、Vicky在節目上的爆料可能有所誇大，但他說自己也相信兩人真的有遇到「位子被佔了」的事情，「問題是，當時是『據理力爭、不被當一回事』？還是，在歡樂的娛樂工作中，嘟囔兩句，『算了、算了』…加上通告需求，講一半真、說一半不真？通告，沒那麼重要，也很重要」。
羅友志也認為這次事件的爭議或許不是讓座的問題，而是藝人在通告上到底有沒有說真話，羅友志更直言：「演藝圈亂象，不比政論節目少呀⋯想當初第一次上節目，也被『老的名嘴』教訓幾頓，很懂林襄現在處境」。
網友看了也紛紛留言討論，目前還是兩方都還是有粉絲挺到底，「黃小柔這樣一直洗版，只會對自己造成不良的觀感」、「對號入座很難？」、「小柔發動態是林襄了耶！你懂的是做錯事抵死不認的處境嗎？」、「阿姨別再蹭新人熱度了」。
完整爭議時間軸請點：林襄佔位事件懶人包！黃小柔一席爆料引發口水大戰
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羅友志昨日晚間在自己的粉專發文，談到這次林襄遭炎上的佔位爭議，勸前輩們應該放手，因為「拗」真的不是年輕人的作風。羅友志更說自己上過不少節目，上通告的心態他也能揣摩一二，「有的人『很真』，知無不言，言所當言。有的人『半真』，大概知道，依稀記得，講對的一半，說那不對的一半。『沒幾句真話』這種人不多，還是有」。
羅友志此言似乎在暗指黃小柔、Vicky在節目上的爆料可能有所誇大，但他說自己也相信兩人真的有遇到「位子被佔了」的事情，「問題是，當時是『據理力爭、不被當一回事』？還是，在歡樂的娛樂工作中，嘟囔兩句，『算了、算了』…加上通告需求，講一半真、說一半不真？通告，沒那麼重要，也很重要」。
羅友志也認為這次事件的爭議或許不是讓座的問題，而是藝人在通告上到底有沒有說真話，羅友志更直言：「演藝圈亂象，不比政論節目少呀⋯想當初第一次上節目，也被『老的名嘴』教訓幾頓，很懂林襄現在處境」。
網友看了也紛紛留言討論，目前還是兩方都還是有粉絲挺到底，「黃小柔這樣一直洗版，只會對自己造成不良的觀感」、「對號入座很難？」、「小柔發動態是林襄了耶！你懂的是做錯事抵死不認的處境嗎？」、「阿姨別再蹭新人熱度了」。
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