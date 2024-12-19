我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近5年北大特區平均房價變化。（圖／中信房屋提供）

▲北大特區5年來房價漲幅已47%、接近5成。（圖／中信房屋提供）

央行9月19日實施第七波信用管制，房市急凍，但卻不影響區域指標大案房價創新高！新北市樹林區預售案「將捷朗學」10月出現多筆實價交易，12樓次頂樓戶成交總價1628萬，扣除車位後，每坪單價高達70.2萬元，創下區域新高。中信房屋研展室副理莊思敏指出，該案位處北大特區，從長線來看，預估伴隨雙北買盤外溢及軌道經濟的推動，北大特區房價仍有穩健成長的空間。中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，北大特區跨越三峽和樹林兩個行政區，是新北市開發較早的重劃區之一，目前區內基礎機能已逐漸成形，又有完善的文教、醫療資源，吸引了許多首購族、換屋族和退休族的目光。隨著北大特區的開發日漸飽和，近年區內新推案的數量相對有限，而新案的成交單價普遍都在5字頭以上。「將捷朗學」坐落在學勤路林蔭大道上，總樓高13層、總戶數60戶，附近有桃子腳國小、家樂福、全聯、特力屋、北二高樹林交流道、三鶯交流道等設施，生活機能非常完備，再加上本次成交的個案為高樓層戶，在以上種種利多因素的加持下，本案確實具備房價創高的條件。莊思敏指出，北大特區本身屬於新北市相對外圍的蛋白區，但近年來在利多題材的挹注下，區域房市表現相當亮眼，依據實價登錄，目前北大特區的平均房價已經來到每坪48.8萬元，相較於2020年的每坪33.3萬元，短短5年時間就上漲了15.5萬元，房價漲幅為47%、接近5成。她分析，北大特區有三大優勢，一是區域房價相較於雙北精華區仍屬親民；二是擁有濃厚的文教氣息，能夠滿足從幼兒園一路念到研究所的教育需求；三是「捷運三鶯線」利多。加上買方多為自住客，這也為區域房市提供了很強的支撐力道，未來待捷運三鶯線正式通車後，相信還會磁吸更多大台北移民。不過，莊思敏也提醒，919央行打炒房政策實施後，房市買氣急劇下降，即使北大特區利多匯聚，但金龍風暴的威力不容小覷，目前大盤買氣已落至低點，不少新建案都呈現「賣不動」的狀態，估計直到明年中前，若有熱銷或創高消息，估計都應屬於個案表現。