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▲《魷魚遊戲2》李政宰透露在本季為了對抗大模樣，把角色體態練到最強大。（圖／Netflix）

▲柳演錫、蔡秀彬（右）主演戲劇《現在撥打的電話》近日大受歡迎。（圖／MBC《現在撥打的電話》劇照）

下半年韓劇捉對廝殺！《魷魚遊戲2》即將在12月26日上線，而目前霸榜Netflix冠軍的是由柳演錫和蔡秀彬主演的《現在撥打的電話》，《NOWnews今日新聞》也分析兩部戲各自的看點，不知屆時究竟是哪部戲會更入觀眾眼球。《魷魚遊戲》由52歲男星李政宰主演，第一季講述一場高達456億的生存遊戲，最終勝利者可以抱回獎金，失敗者則會當場失去性命，第一季最後當然是由主角李政宰抱回獎金，不過他也在遊戲中失去了曾經互相信任的夥伴、朋友，回到真實世界中，他並不快樂，最後他染了一頭紅髮，準備去美國找女兒，但突然接到一通電話，誓言復仇，再次回到「魷魚遊戲」中。《現在撥打的電話》劇情講述「被迫失去」說話能力的洪熙珠（蔡秀彬 飾）和白司彥（柳演錫 飾）是政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，他們起初會結婚，是因為洪熙珠的繼姐，也就是白司彥真正的未婚妻洪因娥（韓材利 飾）在婚禮前1天搞消失，才改由熙珠成為她的替補新娘。直到某天，白司彥接到一通綁架犯的恐嚇電話，而手機另一端的人，竟「陰錯陽差」變成「假啞巴」的洪熙珠，而開始的火熱浪漫史故事。最新一集中，白司彥開始對洪熙珠表達愛意，洪熙珠卻被推下山谷，不得已只好再播出綁匪的手機，向老公求救。柳演錫也將這段著急、痛心又懊悔的情緒詮釋得相當到位，讓觀眾期待兩人接下來的發展。原 作：《現在撥打的電話》乾貨女作品類 型：愛情、懸疑導 演：朴尚宇、魏得奎編 劇：金芝雲語 言：韓文集 數：12主 演：柳演錫（飾演：白司彥）、蔡秀彬（飾演：洪熙珠）開播日：2024年11月22日～2025年1月4日（預計）收 看：Netflix（每週五、六晚間更新）