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▲實價揭露，南港指標都更大案「世界明珠」9月出現最高成交單價180.3萬元。（圖／實價登錄網站）

▲2025上半年北台灣指標案一覽，不乏挾地段、建商品牌優勢的大案。（圖／住展雜誌提供）

台北南港房價蓄勢待發！南港輪胎舊廠區都更案「世界明珠」今年9月實價揭露23樓高樓戶成交總價3.7億元，換算成交單價來到每坪180.3萬，創區域新高。南港另個指標都更大案「台鐵南港調車場」可望在2025上半年推出，房價表現令人期待。住展雜誌彙整北台灣2025上半年有意登場的20個指標案，當中過半在台北及新北。北台灣20指標案中，4案坐落台北市，門牌保值抗跌特性讓建商不過份擔心，包括結合商場、影城、飯店、商辦、住宅，傳出達千億元案量而為領頭羊的「南港國際臺鐵調車場案」，以及大安區安和路黃金地段的「德運安和路二段案」、大同區捷運站生活圈的「毅聯涼州街案」，和知名都更宅系列案「宏國大道城A區」。新北市、桃園市、新竹市指標案同樣講求知名區段，新北市方面分別是第一環行政區新店區、永和區的「華固榮工廠案」與「新碩永傳」，及中和左岸景觀宅「左岸明珠」、林口新市鎮「長耀中山路案」、新莊體育園區第一排的「君泰復興段案」和副都心重畫區的「茂德副都心No.4」。桃竹地區則有青埔的「宏普青塘園案」、「竹風青埔案」，跟中路重劃區的「國泰GRAND PARK」、「宜誠川丰」，與A7地帶的「長耀文桃路案」，及新竹市東區訴求竹科X基地的「達麗台肥案」。住展雜誌發言人陳炳辰指出，這些新案不難看出多挾地段優勢、建商品牌、市場話題而讓建商保持一定信心，迎戰不明確態勢。此外，累積出話題聲勢可令建案備受矚目，像是資產活化的「南港國際臺鐵調車場案」、「達麗台肥案」等。近期台北市文山區、新北市三重區出現逆風亮點個案，正是不脫品牌、話題吸引力造就佳績。陳炳辰分析，銀行業者大抵樂觀看待歲末還款潮，可望在明年2月紓解房貸滿水位危機，而9月公布的央行打炒房措施，來到明年3月也讓市場適應了大半年，是否在329檔期見初步回溫，與時節同步春暖花開，成為房市景氣判斷首波關鍵時間點，在台灣沒有更穩健保值的投資選擇下，目前對蛇年利空出盡相較樂觀，事實上現階段在高鐵特區、產業園區的部分預售案還傳出不錯的買氣，房市還是有機會谷底翻身。