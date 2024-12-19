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▲今年完工的中和安邦社會住宅位在連城路與安邦街交叉口，走路約6分鐘可到捷運環狀線中和站。（圖／新北市城鄉局提供）

新北市6處青年社宅首度招租，18日已完成電腦抽籤。新北住都中心執行長錢奕綱表示，其中招租最熱門的是中和安邦社宅，600多戶共收到3990人（戶）申請，中籤率約15%，分析原因應是新制「分級租金」上路後，該處社宅套房月租金最低只要5100元，周圍生活機能成熟完備且為全新落成之社區，自然吸引租屋族搶進申請。首度招租的中和安邦、新店民安、新店斯馨3號、土城明德3號、五股芳洲、泰山信華社宅中，有多處社宅位置鄰近捷運站，交通便捷。18日已抽出正取、備取名單，至於何時入住？新北住都中心表示，後續將視各社宅作業情形，盡快通知民眾前往看屋、選屋與簽約入住。今年完工的中和安邦社宅位在連城路與安邦街交叉口，走路約6分鐘可到捷運環狀線中和站，走3分鐘到萬大樹林線LG06站，總樓層達24層，共有600多戶。套房（約13.5坪）型每月租金5100元起、二房（約24.5坪）月租金9700元起、三房（約33.5坪）月租金則是1萬3400元起。當地房仲表示，捷運中和站附近相同坪數套房，視屋況、有無裝潢、有無電梯等條件，相近坪數獨立套房月租金落在每月1萬5000元至3萬5000元不等，而中和安邦社宅最低月租金5100元，大約只要周邊行情均價的1/5，十分划算。