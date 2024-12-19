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中央銀行今（19）日舉行今（2024）年第4季理監事會，雖然未祭出第8波選擇性信用管制措施，但央行總裁楊金龍表示，近期專案金檢發現，銀行不動產放款仍有貸款成數有超過法定上限、利用其他名目貸款等多項缺失，明年將加強專案金檢，並檢視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案落實情形。央行9月祭出第7波選擇性信用管制，被認為是史上最嚴厲的管制措施，市場甚至以「金龍海嘯」來形容，外界也高度關注今日理監事會是否再有新一波打炒房措施，結果央行選擇停看聽，將持續關注市場變化，必要時再調整管制措施。楊金龍在會後表示，央行9月祭出第7波選擇性信用管制，就是希望把房價上漲預期心理降下來，目前「有初步效果」，但不動產貸款占總放款比率、即不動產貸款集中度仍居高，至11月底為37.4%，除持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案之情形，且督促銀行積極落實之外，央行近期專案檢查發現，銀行有貸款成數超過法定上限、利用其他名目貸款等缺失，未來將持續加強辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，並要求銀行落實央行規定及改善缺失。在貸款成數超過法定上限部分，央行專案檢查發現，借款人支付購屋(地）價款的資金，來自承貸銀行的購屋（地）貸款及另一筆貸款如周轉金貸款，兩筆貸款合計的貸款成數超過法定上限。此外，央行也發現，銀行辦理購屋或購地貸款，另核予借款人其他貸款額度如周轉金 ，並納入擔保品抵押設定，有以其他名目增加貸款金額之情形，也有借款人辦理購屋貸款，另核予透支或理財周轉金等其他貸款，供借款人償還每期應攤還本金或本息，變相給予寬限期。在其他缺失部分，央行也看到銀行承作購地貸款，應保留1成待動工興建後撥貸，卻有保留不足1成情形，還有辦理自然人第2戶購屋貸款，借款人無實質換屋需求，銀行仍給予換屋協處措施。另外，在辦理購屋貸款，擔保品為預售屋，距建物完工日期尚久，即預先收取借款人貸款申請書並錄案，以適用錄案日之較高貸款成數上限。楊金龍強調，未來央行仍將持續檢視並密切關注選擇性信用管制措施的執行成效，還有房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整選擇性信用管制措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。