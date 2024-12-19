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▲今年央行2度打房，已讓六都線上看屋慘跌超過2成，其中以桃園跌幅達25.67%最高。（圖／樂屋網提供）

央行第4季理監事會後決議政策利率不變，也不加重選擇性信用管制，這個決策能為目前清冷的房市，帶來喘息空間嗎？樂屋網發言人洪安怡指出，央行第七波打炒房後，買方明確縮手，對房市關注度大幅下降，評估未來房市降溫狀況仍將持續。央行今年第六波和第七波選擇性信用管制的公告日，分別是今年的6月13日跟9月19日。樂屋網統計2次央行打炒房，自家網站的流量數據變化，結果發現，第六波打炒房過後，六都線上看屋數除台南外普遍下滑，其中新北市下滑最多，減少近13％，其次為高雄市下滑6.21%，台中市下滑4.66%。第七波打炒房政策公告後，六都線上看屋數更是急遽萎縮，除了台南市，普遍都萎縮了2成以上，其中桃園市跌幅最高，達 25.67%，其次為新北市下滑 24.05%、台北市下滑 23.85%。洪安怡指出，央行接連兩季祭出選擇性信用管制，買氣一次比一次急凍，主因還是因為買家觀望心態加劇，很多人想等房價大跌後再進場，導致買氣急速萎縮，房價也開始進入盤整階段。值得一提的是，今年央行兩次打炒房讓房市急凍，但六都當中，台南市受影響的幅度最小，其中第六波打炒房時，台南線上看屋數還不減反增7％。對此，住商不動產台南文元海安加盟店總經理林富國認為，台南市的剛性需求比較多，所以市場反應相對穩定，不過其實不同區域，還是會有不同程度的影響，基本上越靠近台南市中心，保值抗跌性越強，影響越輕微。此外，雖然六都線上看屋數大幅下滑，但樂屋網的全網流量在第六波打炒房時，不減反增16％，第七波打炒房後，也僅下降8.46%。洪安怡指出，第六波打炒房後，買方在站上的行為更加多元，不一定直接看物件，反而可能是進入樂屋網查詢實價登錄資料，或瀏覽房市新聞等等，顯示買方對房市仍有興趣，只是行為趨向觀望，到了第七波打炒房過後，買方明確縮手，對房市關注度大幅下降，因此全網流量下滑8％。洪安怡說，儘管目前央行決議不推出第八波打炒房，但先前第七波打炒房政策仍持續發酵，房市降溫趨勢恐持續，建議買方出手前，務必仔細評估目標地區的長期發展潛力，才能買得更放心。