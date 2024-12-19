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▲《夜市王》掀起超高討論度，爭議頻傳。（圖／緯來提供）

▲樂華夜市推派「小鹿梅花糕」參戰，卻被網友批評梅花糕根本「不是台灣食物」。（圖／夜市王YouTube）

美食實境節目《夜市王》開播以來爆紅，節目找全台知名的夜市比拼各項台灣美食，討論度居高不下，卻也爭議頻傳，先前才因為樂華夜市推派「小鹿梅花糕」參賽夜市甜點主題，引來網友砲轟，在牛肉料理主題中，花園夜市的全壘打牛排雖然奪下冠軍，卻被質疑拿高級牛肉參戰不符合夜市精神，對此，電視台也回覆：「製作單位都是予以尊重。」節目找來全台9大夜市，每集根據不同主題競選出最強的美食攤販，在最新一集的「牛肉主題」競賽中，一中商圈的平價牛排「蘇坤蔚牛排」，被評審認為肉質太硬，反而是花園夜市的「全壘打牛排」，以美國原肉板腱牛排上陣，頓時獲得全場好評，最後成功奪下冠軍寶座，然而許多網友認為，這種評斷方式並不公平，不能將平價與高級的牛排放在一起比較。不僅如此，先前樂華夜市推派「小鹿梅花糕」參戰，卻被網友批評梅花糕根本「不是台灣食物」，當時參賽甜點包含蘋果糖、吉拿棒都被抨擊，樂華管委會副總幹事林順正因此跳出來解釋，「因為我想說在這個節目上面，能夠呈現一個很好的畫面，因為它做起來真的很漂亮，而且口味柔軟，可能我們的曾志偉曾大（評審）香港人才會喜歡。」成功吸引評審曾志偉的注意。接連引發爭議，導演李伯恩也在社群平台發文表示：「各種不同的言論發表跟猜測，說不難過那是不可能的，但公平的製作節目，降低干涉，並讓各夜市有最多選手可洽談是我們的初衷。」《NOWnews今日新聞》記者進一步詢問緯來電視台，電視台也回覆：「參賽店家每次出賽都是由管委會決定出賽選手，只要符合主題，製作單位都是予以尊重。」