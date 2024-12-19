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▲專家分析認為，央行總裁楊金龍這次沒再打房，可能是認為上次第七次信用管制措施，已達逾期成效。（圖／擷取自央行直播）

央行今（19日）決議，此次理監事會議不升息、不升準，又未再提出新一波信用管制措施。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨直言，雖說央行大發慈悲讓市場喘息調節，但打炒房的政策調性不變，已顯著冷淡的房地產市場，短期仍難以指望，2025年對相關產業人員而言，恐怕是多年一遇的冰河時期。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自2020年以來短短五年之間，央行已推出共七次信用管制措施，前幾波打房仍難以抑制疫情後之房市多頭，直至9月底下達重手，推出各界直指為「最嚴打房」，令全台房市熱度急速下降。賴志昶表示，目前市場投機風氣已散，剛性需求與首購買盤為帶領市場雙車頭，不過整體市場信心仍不足，買賣雙方對價格有顯著落差，因此明年量縮格局難解，價格則恐怕因長期交易量凍結，在部分機能較差的蛋白區域先出現鬆動，但機能卓越的都會區、蛋黃區物件價格難有翻轉空間，整體市場將維持「量縮價穩」格局。徐佳馨則補充，此次央行不升息應與台灣通膨走勢及經濟成長率有關，不動產市場表現也為其考量之次要原因。不過，從央行這次也未對房市管控政策鬆手，顯見在央行眼中，房市仍在「留校察看」的觀察名單中，但就央行角色而言，穩定經濟發展更為重要。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，觀察下半年的房市交易市況，今年8月銀行房貸緊縮的新聞曝光後，市場買氣明顯降溫，根據永慶內部成交資料顯示，8月交易量較7月減少二成，且逐月縮減，而第七波選擇性信用管制實施後，10月交易量縮更為明顯，與6月高點相比已腰斬，房市交易急凍，顯示房貸緊縮與信用管制加乘的政策效果已發酵。此外，近期發現部分賣方願意降價出售，房價持續上漲的預期已被扭轉，市場開始自我調整，需要央行進一步干預的必要性降低，央行預期的政策效果已初步達標，這或許正是央行沒有再加碼調整房市管制的主因。