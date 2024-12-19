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▲蔡凱霖雖然才32歲，但是卻已有多年餐飲資歷，更曾是飯店行政主廚。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「雞肝/水果玉米/黃金魚子醬」盤緣的連穗米香也可摘下來食用。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「熟成乳鴿/羊肚菌/發酵葡萄」中，有鴿胸、鴿腿兩部位，皮脆肉嫩。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「和牛威靈頓/迷你蘿蔔/龍蒿塔塔/干邑牛肉湯醬汁」選用澳洲和牛菲力來製作，是到相當費工耗時的法式經典料理。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「碳烤松葉蟹腳」以直火碳烤，吃得出蟹肉純粹的香氣與鮮甜。（圖／SKY Lab提供）

▲「麻辣和牛牛舌」相當重口味，風味下酒。（圖／SKY Lab提供）

▲和牛肋排白湯拉麵」一上桌光看外型，就覺得霸氣十足。（圖／SKY Lab提供）

台北Fine Dining餐廳不少，Lin Restaurant是家一直未被發現的超低調餐廳，主廚蔡凱霖Lin資歷顯赫，包含米其林餐廳L'Atelier de Joel Robuchon Taipei 侯布雄法式餐廳與de nuit ，更曾是台北大直英迪格酒店行政主廚，Chef Lin開店一年後建立好口碑，此次2024冬季菜單吃得到乳鴿、和牛威靈頓，甚至還將牛樟芝完美結合乳豬，相當令人驚艷。蔡凱霖雖然才32歲，但是卻已有多年餐飲資歷，先後於本土、美國兩大牛排連鎖知名品牌，25歲進入侯布雄法式餐廳，後進入de nuit法式餐廳任職領班，並升任主廚，更在28歲時接下台北大直英迪格酒店行政主廚之職。2023年，蔡凱霖在伯樂支持下籌備催生了Lin Restaurant。蔡凱霖說：「一直以來，我都在傳統法餐飽滿厚重的風味和自己的標準口味之間尋找平衡，擔心客人吃不到傳統的味道、也沒吃到自己想傳達的意念。」他於是從自豪的食譜比例中悟出自己廚藝風格的七三哲學，他說：「七三是一組很棒的數字，例如我龍蝦湯中的龍蝦與甜蝦、蔬菜湯中的甜味蔬菜和番茄就用這個比例，所以我的法餐也以七成傳統、三成個人想法的原則去發想設計。」而此次冬季新菜單更是以「溫暖」為主題，前菜「雞肝/水果玉米/黃金魚子醬」，就以水果玉米PURÉE與雞肝慕斯結合，中間夾藏一層薑味雞湯凍，並奢華地加上魚子醬，盤緣連穗米香可摘下來一同享用，整道菜爽口清香、風味淡雅。蔡凱霖竟還大膽用上牛樟芝入法菜，「乳豬硝肉/牛樟芝大吉嶺茶湯/綜合香草/蔬菜球」這道菜選用了台中霧峰牛樟芝莊園、一毫升千元的「祐全」五年生牛樟芝萃取液，再將之融入法式澄清湯中，為平衡牛樟芝特殊的木質調味道，主廚還將大吉嶺茶葉浸入澄清雞湯中，反覆試驗多次才抓出黃金比例，鮮醇又有奇特極微苦韻的澄清湯，與膠質豐嫩的乳豬一同享用，輕靈而滋養。主菜有多種選擇，「熟成乳鴿/羊肚菌/發酵葡萄」是不經放血、野味飽滿的乳鴿，鴿胸、鴿腿兩部位以不同方式處理烹調，搭配黃酒和發酵葡萄調製的醬汁，展現皮脆多汁、厚實溫潤的風味。亦可加價選嚐Chef Lin 自信之作的威靈頓牛排，「和牛威靈頓/迷你蘿蔔/龍蒿塔塔/干邑牛肉湯醬汁」選用澳洲和牛菲力，加上雞肉慕斯、香草可麗餅與酥皮包覆後爐烤，切面層次豐富，帶粉嫩色澤的牛排口感鮮嫩，搭配紅酒、干邑白蘭地和波特酒熬製的醬汁，濃厚酒香與奶油香四溢，格外覺得暖胃又暖心。值得一提的是，Lin Restaurant 的投資者同時是專營法國勃艮第、波爾多、香檳產區葡萄酒的酒商，店內酒藏頗為可觀，每季新菜的pairing皆由其親自試飲選搭，餐後還可加價選擇起司拼盤中的多樣起司來佐酒，另有6種迷你甜點組成、宛如珠寶盒繽紛的petit four等，都是店主堅持的正宗法式情懷。Lin Restaurant 當季套餐每位餐價3880元＋10%，另有週六午間套餐每人2,880元＋10％。近日愈加受到歡迎的餐廳還有SKY Lab西式居酒屋，同樣推出全新冬季菜單，此次冬季菜單也以「冬日裡的暖陽」為題，嚴選肥美鮮甜的時令海鮮，像是「碳烤松葉蟹腳」，是先刷上澄清奶油再以直火碳烤釋放蟹肉純粹的香氣與鮮甜，搭配檸檬提味增香，爽口迷人。新菜還以花椒、辣椒、青花椒、魚露、羅望子等香料搭配各式海鮮、肉類，例如「青花椒炸雞翅」，以西式手法先將雞翅放入鹽水中浸泡，裹啤酒麵糊後油炸配上青花椒辣醬，酥嫩多汁。還有以自製麻辣醬低溫慢煮而成的「麻辣和牛牛舌」，搭配酸香帶麻的椒麻醋並佐以清香的紫蘇，開胃爽口想要有飽足感則必點「和牛肋排白湯拉麵」，Chef Jason先以雞骨、雞架、雞翅、雞腳等材料大火續熬至少10小時熬製成香濃白湯，加入拉麵後，再放上份量十足的碳烤澳洲極黑和牛肋排，多重享受一次滿足。全新冬季菜單共有多達30道的美味單點，每一道都很適合下班後來飽食更具療癒內心的細膩滋味。