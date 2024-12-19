我是廣告 請繼續往下閱讀

▲啦啦隊女神林襄（左）和林穎樂（右）捲入「沒禮貌」風波。（圖／綜藝玩很大 YouTube）

林穎樂近來捲入搶位、不讓位風波，明（20）日原先預計出席節目《百變智多星》媒體聯訪，卻臨時取消受訪環節，事實上，16日林穎樂才在記者會上還原與爆料前輩Vicky、黃小柔的互動，還說「Vicky姐人很好」都有互相追蹤，私訊說很高興認識她們，如今看來是相當打臉。黃小柔和Vicky在節目《小姐不熙娣》中爆料錄節目時遇到新人佔位、不讓位，態度無理，黃小柔也在18日承認說的就是一年前一起錄《綜藝玩很大》的林襄和林穎樂，只是在她公開姓名之前，林穎樂曾在社群平台喊冤「不是我」，也在記者會上大方受訪，說當時互動都很良好，Vicky還有私下追蹤她們的IG，「私訊說很高興認識妳們，很可愛的妹妹。」沒想到如今風雲變色，林穎樂明（20）原本要出席節目《百變智多星》媒體聯訪，卻在晚間八點多突然說不受訪，怕是不知如何應對。黃小柔、Vicky和林襄、林穎樂4人的搶座位大戰是14日爆開，18日黃小柔公開佔位的人就是林襄和林穎樂，回顧一開始，在黃小柔還沒有明確點名的時候，林襄經紀公司就搶先回應，「未曾被共同出外景之藝人朋友徵詢讓座問題。」經紀人莉奈也發長文說林襄曾遇過職場霸凌，是非常努力沒心機的女孩，黃小柔和Vicky的社群也被灌爆，Vicky還在網路上和兩位流量女星的粉絲吵架。身為後輩，林穎樂當然不敢說什麼，16日她出席記者會時，，不但互相追蹤IG，Vicky私下有傳訊息給她，說「很高興認識妳們」。林穎樂確實有追蹤黃小柔和Vicky，不過黃小柔並沒有追蹤她，林襄則是和兩位前輩都沒有互相追蹤。