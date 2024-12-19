日本Nihon Monitor公布「2024藝人廣告代言數量排行榜」，川口春奈以25支廣告（總收入3.2億日圓）成冠軍，過去一直穩居女性藝人排名前列的新垣結衣，今年驚然被踢出10名外，消息令外界震驚。回顧新垣結衣過去3年的代言數量，確實逐年下滑，業界也分析2大原因，今年5月她跟老公星野源被八卦社群「滝沢ガレソ」中傷離婚的謠言，就是導致新垣結衣人氣下滑的重要關鍵點。
日本最賺女星排行出爐 川口春奈代言25支廣告賺3.2億日圓
回顧2021年，本田翼以16家代言數奪得榜首，新垣結衣與綾瀨遙則並列第9名（9家代言）。2022年，蘆田愛菜首次以17支代言登上冠軍，新垣結衣跟與長澤雅美等人依舊維持第9名（9家代言）。到了2023年，川口春奈以21家代言數大幅崛起成為第一，新垣結衣卻跌至與小芝風花等人並列第18名（8家代言）。
2024年12月初，川口春奈蟬聯榜首，甚至還比去年的21筆代言數還多（24家代言），沒想到今（19）日再爆出她接下Grop Corporation代言，廣告確定在本月24日公開，等於川口春奈今年就拿下25支廣告代言；而新垣結衣的名字卻澈底從榜單中消失。
根據調查，新垣結衣2024年的代言數減少剩下6家，僅為川口春奈的四分之一。 報導則指出，川口春奈每支廣告代言費落在3200萬日圓（約台幣660萬元），而她的經紀公司是6：4（藝人）分，所以推測川口春奈2024年的代言收入，至少3.2億日圓（約台幣6600萬元）。
新垣結衣人氣下滑關鍵1：「票房無力」女演員的困境
為何新垣結衣會被排行榜除名？廣告業界人士普遍認為：「這幾年，新垣結衣作為演員的存在感已經大不如前。」實際上，近年新垣結衣參與的電視劇只有2023年4月播出的《風間公親－教場0－》。令人擔憂的是，她近期主演電影的票房數字也是低迷淒慘，以2024年6月上映的《異國日記》來說，雖然是改編自銷量超過170萬冊的熱門漫畫，但票房卻未達到2億日圓。而2023年11月上映的《正欲》，最終票房也只有2.9億日圓。
事實上，新垣結衣在2021年結婚後就宣布將以「自己的步調打造個人風格」，並選擇在保留與經紀公司的部分合約下「獨立」進行個人活動。然而她選擇的作品，似乎未能補足觀眾對「新垣結衣=甜美形象」的期望，落差感與成績，都讓人覺得她在演員路上呈現迷失、迷茫狀態。
新垣結衣人氣下滑關鍵2：星野源的不倫謠言成為壓力點
業界人士還提到一個關鍵事件：2023年5月，她的老公星野源突然捲入不倫疑雲，當時星野源被八卦媒體爆料跟NHK女主播林田理沙外遇，雖然事後證實造假，但這「毫無根據的誹謗中傷」，卻逼得新垣結衣不得不透過電話的方式「獻聲」星野源主持的深夜廣播節目澄清，廣告業界人士就表示：「負面新聞會損害藝人的形象，甚至成為職業生涯的致命傷。」
不過其他專業人士則認為，這或許是努力很久的新垣結衣選擇的「暫時性休息方式」，未來她是會漸漸淡出，還是能再次逆轉，依舊值得期待，她能否找到屬於自己的風格，也成為大眾關注的焦點。
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回顧2021年，本田翼以16家代言數奪得榜首，新垣結衣與綾瀨遙則並列第9名（9家代言）。2022年，蘆田愛菜首次以17支代言登上冠軍，新垣結衣跟與長澤雅美等人依舊維持第9名（9家代言）。到了2023年，川口春奈以21家代言數大幅崛起成為第一，新垣結衣卻跌至與小芝風花等人並列第18名（8家代言）。
2024年12月初，川口春奈蟬聯榜首，甚至還比去年的21筆代言數還多（24家代言），沒想到今（19）日再爆出她接下Grop Corporation代言，廣告確定在本月24日公開，等於川口春奈今年就拿下25支廣告代言；而新垣結衣的名字卻澈底從榜單中消失。
根據調查，新垣結衣2024年的代言數減少剩下6家，僅為川口春奈的四分之一。 報導則指出，川口春奈每支廣告代言費落在3200萬日圓（約台幣660萬元），而她的經紀公司是6：4（藝人）分，所以推測川口春奈2024年的代言收入，至少3.2億日圓（約台幣6600萬元）。
新垣結衣人氣下滑關鍵1：「票房無力」女演員的困境
為何新垣結衣會被排行榜除名？廣告業界人士普遍認為：「這幾年，新垣結衣作為演員的存在感已經大不如前。」實際上，近年新垣結衣參與的電視劇只有2023年4月播出的《風間公親－教場0－》。令人擔憂的是，她近期主演電影的票房數字也是低迷淒慘，以2024年6月上映的《異國日記》來說，雖然是改編自銷量超過170萬冊的熱門漫畫，但票房卻未達到2億日圓。而2023年11月上映的《正欲》，最終票房也只有2.9億日圓。
事實上，新垣結衣在2021年結婚後就宣布將以「自己的步調打造個人風格」，並選擇在保留與經紀公司的部分合約下「獨立」進行個人活動。然而她選擇的作品，似乎未能補足觀眾對「新垣結衣=甜美形象」的期望，落差感與成績，都讓人覺得她在演員路上呈現迷失、迷茫狀態。
新垣結衣人氣下滑關鍵2：星野源的不倫謠言成為壓力點
業界人士還提到一個關鍵事件：2023年5月，她的老公星野源突然捲入不倫疑雲，當時星野源被八卦媒體爆料跟NHK女主播林田理沙外遇，雖然事後證實造假，但這「毫無根據的誹謗中傷」，卻逼得新垣結衣不得不透過電話的方式「獻聲」星野源主持的深夜廣播節目澄清，廣告業界人士就表示：「負面新聞會損害藝人的形象，甚至成為職業生涯的致命傷。」
不過其他專業人士則認為，這或許是努力很久的新垣結衣選擇的「暫時性休息方式」，未來她是會漸漸淡出，還是能再次逆轉，依舊值得期待，她能否找到屬於自己的風格，也成為大眾關注的焦點。