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▲Error 404與高雄知名甜點店倉熊手作甜點聯手推出了聖誕限定的酒搭甜點套餐。（圖／Error 404酒吧提供）

迎接聖誕節，高雄餐酒館和甜點店攜手聯名推出微醺套餐，「Bar Doorlight x 厚山」、「Treelight Bistro x 維納絲冰淇淋」、「Error 404 x 倉熊手作甜點」，將精緻調酒與創新甜點結合，不僅展現了調酒與甜點的創新融合，也將聖誕的浪漫與溫情注入每一口酒與甜點中，創意十足充滿驚喜。位於高雄三多商圈的Bar Doorlight與當地甜點店厚山推出的酒搭甜點套餐，將精緻的調酒與創新甜點結合，帶來層次豐富的微醺體驗。Bar Doorlight的調酒以「用酒講故事」為特色，此次推出的「瑞雪」調酒，融合紫羅蘭、鐵觀音與cream cheese，酒香鹹香交織，茶香深沉且帶有絲絲甜意。與厚山的開心果巴斯克搭配，帶來清新又深具層次的味覺對比。此外，另一款「晚風」調酒，將桂花與果香氣泡結合，帶來清新甜美的口感，與厚山的限定達克瓦茲搭配，更是驚豔。三種不同口味的達克瓦茲—玫瑰覆盆子、皇家禮炮蜜蘋果與檸檬、威士忌可可，各具特色，與酒品相輔相成，營造出多層次的微醺氛圍。Error 404酒吧是高雄首家全品項以茶為主題的調酒吧，獨特的英式裝潢與台式茶酒調酒，為顧客營造出一個別具一格的氛圍。這次，Error 404與高雄知名甜點店倉熊手作甜點聯手推出了聖誕限定的酒搭甜點套餐，其中最具特色的是「觀音卡崩404」套餐。倉熊的招牌甜點—義式神仙提拉米蘇，採用三種馬斯卡彭黃金比例減糖製作，奶香濃郁，與Error 404的鐵觀音調酒相搭，茶香與甜點的融合，讓這道套餐呈現出前所未有的味覺體驗。鐵觀音調酒的香氣濃郁，與提拉米蘇的細緻口感相得益彰，為這個聖誕季節增添了一份獨特的微醺魅力。Treelight Bistro與維納絲冰淇淋的聯名合作，帶來一場夢幻的聖誕餐酒饗宴。Treelight Bistro的「樹洞」概念打造出如仙境般的用餐氛圍，而維納絲冰淇淋則以愛為主題，將每一口冰淇淋變成甜蜜的告白。此次聖誕限定甜點「蘭姆雪景法式」，將奶香吐司與蘭姆葡萄冰淇淋結合，味道層次豐富，彷彿讓人置身於溫暖的小木屋中享受聖誕美景。除了甜點，Treelight Bistro還推出乾式熟成鴨胸、嫩煎牛小排等聖誕限定菜單，每道菜都由屢獲獎項的調酒師精心搭配酒品，讓每一口都更加美味。對於不喝酒的客人，Treelight也提供創意無酒精飲品（Mocktail），讓每位食客都能沉浸在聖誕氛圍中。